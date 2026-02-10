8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு: ஊழியர்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும் அரசு

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி. சூடுபிடிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு நடவடிக்கைகள். சமீபத்தில் வந்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழு வலைத்தளத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு என பல முக்கிய அம்சங்கள் பற்றிய கருத்துகள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் போன்றவர்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டின் சுமார் 49 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான செயல்முறைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழு வலைத்தளத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் அமைச்சகங்களிடமிருந்து சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் சம்பள உயர்வுகள் தொடர்பான பரிந்துரைகள் கோரப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கு அவர்களது பதில்களும், கருத்துகளும் கோரப்பட்டுள்ளன.
8வது ஊதியக்குழு வலைத்தளத்தை தொடங்கி, சம்பளம் எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும், அவை எவ்வளவு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் கோரியுள்ளது. இது ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதார்ரகள், ஊழியர் அமைப்புகள் என அனைத்து தரப்பினரும் தங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கின்றது.
நீங்கள் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியராக இருந்தால், வலைத்தளம் மூலம் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் உங்கள் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம். பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் அனைவரது அடையாளமும் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்றும் ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு மார்ச் 16, 2026 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்போது, எப்படி நீங்கள் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்? மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அல்லது ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் தங்கள் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க விரும்பினால், அவர்கள் MyGov போர்ட்டலுக்கு செல்ல வேண்டும். MyGov வலைத்தளத்திற்குச் சென்று தொடர்புடைய இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும் (https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/). இங்கே, பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய 18 வகையான கேள்விகளைக் காணலாம். இவற்றில் சில கேள்விகள் அல்லது அனைத்து கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் சமப்ர்ப்பிக்கலாம்.
யார் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்? 8வது ஊதியக் குழுவின் வலைத்தளத்திற்கான URL https://8cpc.gov.in/. அதைக் கிளிக் செய்தால் பரந்த அளவிலான தகவல்கள் வெளிப்படும். அமைச்சகங்கள், துறைகள், மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கள், அரசு ஊழியர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊழியர்கள், நீதித்துறை அதிகாரிகள், நீதிமன்ற அதிகாரிகள்/ஊழியர்கள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள், சங்கங்கள் அல்லது பணியாற்றும் அல்லது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களிடமிருந்து பரிந்துரைகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO) சமீபத்தில் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு புதிய சம்பள உயர்வு திட்டத்தை வழங்கியது. 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 3.0 முதல் 3.25 -க்குள் உயர்த்த வேண்டும் என்று FNPO கோரியுள்ளது. தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்படு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.
மேலும், ஊழியர்களின் வருடாந்திர சம்பள உயர்வை தற்போதைய 3% லிருந்து 5% ஆக அதிகரிக்கவும் FNPO பரிந்துரைக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டால், மத்திய ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச அடிப்படை சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காணக்கூடும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கம் 2027 பாதியில் அல்லது 2028 தொடக்கத்தில் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இதன் கணக்கீடு 2026 ஜனவரி முதல் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. ஆனால், அரசு இதை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் கருதப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கணிசமான அரியர் தொகை கிடைக்கும்
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.