8வது சம்பள கமிஷன் முக்கிய மாற்றம்: அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணையும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission DA Merger: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல். அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? இதனால் உதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
8th Pay Commission Latest News: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு அதன் பிறகு புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் அது பெருக்கப்பட்டும் என நம்பப்படுகின்றது. அப்படி நடந்தால், அது மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.
இன்னும் சில மாதங்களில் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைந்து 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்திரைகள் அமலுக்கு வரும். இதற்கான பணிகள் சற்று தாமதமாக நடந்துவருவதால், இதன் அமலாக்கத்திலும் தாமதம் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றது. புதிய ஊதியக்குழுவில் பல சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இவை ஊழியர்களுக்கும், ஒய்வூதியதாரர்களுக்கும் அதிக நன்மைகளை அளிக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் ஒரு முக்கிய சீர்திருத்தம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது - அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுவது. இந்த சீர்திருத்தம் ஊதிய அளவை கணிசமாக உயர்த்தக்கூடும். இது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரார்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும்.
அகவிலைப்படி என்பது, பணவீக்க அழுத்தங்களை ஈடுசெய்ய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு முக்கியமான அலனன்ஸாகும். தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை இது திருத்தப்படுகிறது. தற்போது ஜூலை 2025 நிலவரப்படி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் 58% ஆக உள்ளன.
ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி 60.61% ஐ எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஜூலை 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான AICPI எண்களின் அடிபடையில் கணக்கிடப்படும். இந்த 6 மாதங்களுக்கான தரவுகள் வந்த பிறகே இதில் தெளிவு கிடைக்கும். எனினும், இது சுமார் 60.61% ஆக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமாக, அகவிலைப்படி 50% ஐத் தாண்டும்போது, அது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறை 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுக்களின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், 7வது ஊதியக் குழு இந்த முன்னுதாரணத்தைப் பின்பற்றவில்லை. இது பல ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஏமாற்றத்தை தந்தது.
ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 8வது ஊதியக் குழுவில் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள். இதன் பிறகு அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு, மீண்டும் 1%, 2%, 3% என அதிகரிக்கத் தொடங்கும்.
அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டவுடன், இதனுடன் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு, புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படும். 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.86 க்குள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றங்களுக்கு பிறகு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வு இருக்கும். இது பணவீக்கத்தால் பிரச்சனையில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு தேவையான நிவாரணத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், அப்போது இருக்கும் அகவிலைப்படி அப்படியே அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா, அல்லது, 50% அகவிலைப்படி மட்டும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. அகவிலைப்படி இணைக்கப்படும் என்றும் கணிக்கப்பட்டாலும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிபடுத்தல் இன்னும் அரசாங்கத்திடமிருந்து கிடைக்கவில்லை.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.