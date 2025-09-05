8வது ஊதியக்குழுவில் அகவிலைப்படி மூலம் அதிரடி ஊதிய உயர்வு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி எவ்வளவு முக்கியமானது? புதிய ஊதியக்குழுவில் இதன் பங்கு என்ன? பல முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பணவீக்கத்தில் ஏற்படும் தொடர்ச்சியான அதிகரிப்பும், அதற்கேற்ப சம்பளம் அதிகரிக்காமல் இருப்பதும் சாமானியர்களின் நிதி நிலையை ஆட்டம் காண வைக்கின்றது. இந்த நெருக்கடியைச் சமாளிக்க, மத்திய அரசு, ஊழியர்களுக்கு சில கொடுப்பனவுகளை வழங்குகிறது.
இந்த அலவன்சுகள் ஊழியர்களுக்கு பணவீக்கத்தை சமாளிக்க உதவுவதோடு அவர்களது நிதி சிக்கல்களிலும் சிறிய தீர்வுகளை அளிக்கின்றன. இவற்றில் முக்கியமான ஒரு அலவன்சாக இருப்பது அகவிலைப்படி. இது வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அதிகரிக்கப்படுகிறது.
புதிய ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. அகவிலைப்படிக்கும் ஊதியக் குழுவிற்கும் என்ன சம்பந்தம்? இரண்டுக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு தொடர்பு உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி ஒரு பாதுகாப்புக் கவசமாகக் கருதப்படுகிறது. சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஜூலை 2025க்கான தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI) தரவு இந்தக் கேடயத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் குறியீடு 1.5 புள்ளிகள் அதிகரித்து 146.5 ஆக உள்ளது.
ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வு 7வது ஊதியக்குழுவின் கடைசி அகவிலைப்படி திருத்தமாகும். ஆகையால், இதற்கான முக்கியத்துவம் இன்னும் அதிகரிக்கிறது. இது அடுத்த அகவிலைப்படியின் விகிதத்தை தீர்மானிப்பதில் முக்கியமானதாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் உடற்தகுதி காரணியை நிர்ணயிப்பதற்கான அடிப்படையையும் உருவாக்கும்.
2016 ஆம் ஆண்டில், 7வது ஊதியக் குழு 125% அகவிலைப்படியை அடிப்படையாக வைத்து 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அமல்படுத்தியது. அது போல, தற்போதைய புள்ளிவிவரங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் ஊழியர்களின் புதிய சம்பளத்திற்கான சூத்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறவுள்ளன. AICPI-IW இன் சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்கள் மத்திய ஊழியர்களின் மன உறுதியை அதிகரிக்கும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ஏனெனில், இது 8வது ஊதியக் குழுவில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஆகியவற்றின் கணக்கீட்டில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
AICPI-IW தரவு தற்போது அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை இரண்டும் முறையே மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன. அகவிலைப்படி என்பது ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், இது பணவீக்கத்தின் அழுத்தத்தை சமன் செய்ய உதவுகிறது. புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், அந்த நேரத்தில் உள்ள அகவிலைப்படி விகிதங்கள் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. AICPI-IW குறியீடு அதிகமாக இருந்தால், அகவிலைப்படி மற்றும் அடிப்படை ஊதியமும் அதே விகிதத்தில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, ஜனவரி 1, 2016 அன்று, ஊழியர்களின் அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவற்றை இணைத்து 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்று ஆணையம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. இதில், 2.25 அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் 125% அகவிலைப்படியையும், மீதமுள்ள 0.32 உண்மையான சம்பளத்தின் அதிகரிப்பையும் சார்ந்திருந்தது. இதனால் மொத்த அதிகரிப்பு சுமார் 14.2 சதவீதமாக இருந்தது.
AICPI-IW குறியீடு ஜூலை 2025 இல் 1.5 புள்ளிகள் அதிகரித்து 146.5 ஆக உள்ளதாக தொழிலாளர் பணியகம் தெரிவித்துள்ளது. ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படவுள்ள புதிய அகவிலைப்படியை தீர்மானிப்பதில் இந்தத் தரவு ஒரு தீர்க்கமான பங்கை வகிக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளில், இந்த அகவிலைப்படி விகிதம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அடிப்படை ஊதியத்தை தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படையாக மாறும்.
இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், அகவிலைப்படி விகிதங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கு ரீசெட் செய்யப்படுகின்றன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், புதிய குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை ஆணையம் தீர்மானிக்கும்போது, தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி புள்ளிவிவரங்கள் அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பது உறுதி. 8வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகள் மற்றும் அதன் தலைவர் குழு உறுப்பினர்களின் நியமனத்தை அரசாங்கம் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இந்தத் தாமதம் காரணமாக, ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை மற்றும் பரிந்துரைகள் வருவதற்கு சிறிது நேரம் ஆகலாம் என கூறப்படுகின்றது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.