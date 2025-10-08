8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மாஸான ஊதிய உயர்வு

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 3 வரை உள்ள ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: ஊதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது அனைவரது கவனமும் உள்ளது. இது 1.86 - 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கபடலாம் என கூறப்படுகின்றது. எனினும் பல நிபுணர்கள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளனர். இதன் அடிப்படையில் ஊதிய உயர்வு கணக்கீடுகளை இங்கே காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். வரவிருக்கும் 8வது ஊதியக்குழு, அரசு ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக வர்த்தகப் பணியாளர் பிரிவில் உள்ளவர்களுக்கு, கணிசமான சம்பள உயர்வைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஊதிய உயர்வின் முக்கிய காரணியாக இருக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது அனைவரது கவனமும் உள்ளது. இது 1.86 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கபடலாம் என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
அனைத்து லெவல்களில் உள்ள ஊழியர்களும் தங்கள் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ள மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர். 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு அனைத்து ஊழியர்களின் ஊதியமும் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
மத்திய அரசு ஊழியர்களில் பல லெவல்கள் உள்ள நிலையில், திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படவுள்ள உயர்வு காரணமாக, நிலை-3 ஊழியர்கள் மிக அதிக ஊதிய உயர்வைக் காண வாய்ப்புள்ளது.
7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இது அடிப்படை சம்பளத்தை ரூ.7,000 லிருந்து ரூ.18,000 ஆக அதிகரித்தது. 8வது ஊதியக்குழுவின் மத்திய அரசு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சுமார் 2.86 ஆக உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக மாற்றப்படால், வர்த்தகப் பணியாளர் நிலை-3 ஊழியர்கள் தங்கள் மாத வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள். இவர்களது ஊதிய உயர்வுக்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
தற்போது, லெவல் 3 வர்த்தகப் பணியாளர்கள் ஒருவர் மாதத்திற்கு ரூ.21,700 சம்பளமாக பெறுகின்றனர். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால், மாத வருமானம் தோராயமாக ரூ.62,062 ஆக உயரக்கூடும். அதிக ஊதியத்துடன் கூடுதலாக, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA) மற்றும் அரசாங்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட பிற சலுகைகள் போன்ற தொடர்புடைய சலுகைகளில் அதிகரிப்பை ஊழியர்கள் பெறுவார்கள்.
தற்போது மாதத்திற்கு ரூ.18,000 சம்பளம் பெறும் லெவல் 1 ஊழியர்களின் சம்பளம் சுமார் ரூ.51,480 ஆக உயரக்கூடும். இது சுமார் ரூ.33,480 அதிகரிப்பாகும். இதேபோல், தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.19,900 ஆக உள்ள நிலை-2 ஊழியர்களின் சம்பளம், புதிய கட்டமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு ரூ.56,914 வரை அதிகரிக்கலாம். இது தோராயமாக ரூ.37,014 அதிகரிப்பாகும்.
சம்பள திருத்தம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு மிகவும் தேவையான நிதி நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரும். இந்த உயர்வின் மூலம் ஊழியர்களின் வாங்கும் திறன் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைத் தரம் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பங்களிப்புகளை அங்கீகரிக்கிறது. மேலும், இது தற்போதைய சம்பளத்தை மட்டுமல்லாமல், எதிர்கால பதவி உயர்வுகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் பிற நிதி சலுகைகளையும் வடிவமைக்கும்.
திருத்தப்பட்ட ஊதிய அமைப்பு உள்நாட்டு நுகர்வை அதிகரிக்கவும், அரசு ஊழியர்களிடையே செலவழிக்கக்கூடிய வருமானத்தை நிலைகளை அதிகரித்தூ, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உத்வேகம் அளிக்கவும் உதவும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுத்தப்பட்டால், 8வது ஊதியக் குழு அரசு ஊழியர்களை நிதி நிலையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்று நாட்டின் நிர்வாக கட்டமைப்பில் அவர்களின் முக்கிய பங்கை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.