8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 8 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு இவ்வளவா! மாதம் ரூ.2,58,666

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஊதிய உயர்வுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். உயர் பதவிகளை வகிக்கும் லெவல் 8 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th Pay Commission Latest News: இன்னும் சில வாரங்களில் 8வது ஊதுயக்குழு குறித்த பல புதிய அப்டேட்கள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றுக்காக ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக சம்பள உயர்வு குறித்த தெளிவு விரைவில் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஊழியர்களிடம் உள்ளது. லெவல் 8 ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவில் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அனைத்து லெவல்களிலும் யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் உள்ளது.
பல்வேறு லெவல்களில் உள்ள ஊழியர்களின் சாத்தியமான ஊதிய உயர்வு பற்றி நாம் தொடர்ந்து பல பதிவுகளில் பார்த்து வருகிறோம். அந்த வகையில் லெவல் 8 ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் 35 ஆண்டுகளாக அரசுப் பணியில் உள்ளார். அவரது அடிப்படை சம்பளம் ₹1,51,100. அவர் பணி ஓய்வு காலம் நெருங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றது. அவரது மனதில் இப்போது ஒரே ஒரு கேள்விதான் உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது அவரது சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? அவர் ஒரு லெவல் 8 மத்திய அரசு ஊழியர், அவர் பே ஸ்கேல் (4800) அடிப்படையில் சம்பளம் பெறுகிறார்.
நாட்டின் நிர்வாக இயந்திரத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மூத்த அதிகாரிகள் லெவல் 8 -இல் பணிபுரிகிறார்கள். 8வது ஊதியக்குழு இந்த ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தியைக் கொண்டு வரக்கூடும்.
புதிய ஊதியக்குழுக்களுக்கு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கியமானது. அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருடன் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை அடிப்படையாகக் கொண்டு எங்கள் கணக்கீடுகளை மேற்கொள்வோம்.
லெவல் 8 -இல் (கிரேடு பே 4800) அடிப்படை சம்பளத்தை (₹1,51,100) பெறும் அதிகாரிகளுக்கான ஊதிய உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம். அடிப்படை ஊதியம்: (7th CPC)-151100, (8th CPC)-290112 / அகவிலைப்படி (7th CPC) 83105, (8th CPC)-0, HRA (7th CPC)-45330, ((8th CPC))-69627 / TA (7th CPC)-5580, (8th CPC)-3600 / மொத்த சம்பளம் (7th CPC)-285115, (8th CPC)-363339. NPS பங்களிப்பு (7th CPC)23421, (8th CPC)-29011 / CGHS பங்களிப்பு (7th CPC)-650, (8th CPC)-650 / வருமான வரி (7th CPC), (8th CPC)-50606(தோராயமாக), (8th CPC) 75012(தோராயமாக) / நிகர சம்பளம் (7th CPC), (8th CPC)-210438 258666. 7வது ஊதியக்குழுவில் ரூ.2.85,115 ஆக உள்ள மொத்த ஊதியம் 8வது ஊதியக்குழுவில் ரூ.3,63,339 ஆக அதிகரிக்கும். கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் ரூ.2,10,438-இலிருந்து ரூ.2,58,666ஆக உயர்வும்.
இந்தக் கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. சம்பள ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பரிந்துரைகளுக்குப் பிறகு HRA, TA மற்றும் வருமான வரியின் உண்மையான விகிதங்கள் மாறக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.
முழு சம்பளம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்? அடிப்படை சம்பளத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் உள்ளது, இது ₹1.51 லட்சத்திலிருந்து ₹2.90 லட்சமாக அதிகரிக்கிறது. இது தோராயமாக 92% அதிகரிப்பு ஆகும். இதனுடன் 55% (தற்போதைய) அகவிலைப்படி சேர்க்கப்படும். ஆகையால், அது புதிய சம்பளத்தில் பூஜ்ஜியமாகத் தோன்றும். இருப்பினும், இது தற்போதைய கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. புதிய சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்படும் நேரத்தில், டிஏ 61% ஐ எட்டக்கூடும். HRA விகிதம் 30% இலிருந்து 24% ஆகக் குறைக்கப்பட்டாலும், அதிகரித்த அடிப்படை சம்பளம் காரணமாக HRA தொகை ₹45,330 இலிருந்து ₹69,627 ஆக அதிகரிக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு என்பது வெறும் சம்பள உயர்வு சூத்திரம் அல்ல. தங்கள் வாழ்க்கையில் பல ஆண்டுகளை நாட்டிற்கு சேவை செய்வதற்காக அர்ப்பணித்த ஆயிரக்கணக்கான மூத்த அதிகாரிகளுக்கு இது ஒரு 'வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது' போன்றது. அடிப்படை சம்பளம் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாக்கப்படுவதும், நிகர சம்பளம் ₹2.5 லட்சத்தை தாண்டுவதும் வெறும் எண்கள் அல்ல. இது பல வருட கடின உழைப்பு மற்றும் அனுபவத்தின் பலனளிக்கும் தன்மைக்கு ஒரு சான்றாகும். ஓய்வு பெற்ற பிறகும் மரியாதைக்குரிய மற்றும் கவலையற்ற வாழ்க்கையை வாழ இந்த அதிகாரிகள் தேவையான நிதி நம்பிக்கையை இது வழங்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.