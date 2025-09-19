English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! சீனியர் கிளார்க் லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு இவ்வளவா!

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவிற்காக காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்களுக்கு ஒரு சுவாரசியமான தகவல் உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு, மூத்த எழுத்தர்களின் சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கக்கூடும். பே லெவல் 5 -இல் உள்ள ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
  இன்னும் சில மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிகபெரிய பரிசு கிடைக்கவுள்ளது. ஊதியத்தையும் ஓய்வூதியத்தையும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு கூடிய விரைவில் அமலுக்கு வரவுள்ளது.

இந்தியாவில் புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் அதன் பரிந்துரைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கின்றனர். இப்போது, ​​8வது ஊதியக்குழு குறித்து தினம் தினம் பல செய்திகளும் வருகின்றன. மேலும் அது குறித்து பல்வேறு ஊகங்களும் எழுந்துள்ளன.

அனைத்து லெவல்களில் உள்ள ஊழியர்களுக்கும் சம்பள உயர்வு குறித்த ஆர்வம் அதிகமாக உள்ளது. கீழ் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், குறிப்பாக எழுத்தர்கள், தங்கள் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அறிய விரும்புகிறார்கள். மூத்த எழுத்தர் பதவியில் பணிபுரிபவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. ஏனெனில் இந்த பதவி அதிக எண்ணிக்கையிலான அரசு அலுவலகங்களில் உள்ளது.

குறிப்பாக எழுத்தர்கள் மற்றும் கீழ் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அறிய அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். அதிக எண்ணிக்கையிலான அரசு அலுவலகங்களில் இந்தப் பதவி இருப்பதால், மூத்த எழுத்தர் பதவியில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இது இன்னும் முக்கியமானதாக உள்ளது. ஆகையால், இந்த பதிவில் இந்த லெவல் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு குறித்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

தற்போது, ​​ஒரு மூத்த எழுத்தரின் பணி சம்பள நிலை 5 இன் கீழ் வருகிறது. இந்த நிலையில் தற்போதுள்ள மிகக் குறைந்த அடிப்படை ஊதியம் ₹29,200 ஆகும். 

இருப்பினும், கிரேட், அலவன்சுகள் மற்றும் பிற சலுகைகளைச் சேர்த்து இந்த ஊழியர்களின் ஊதியம் இதை விட மிக அதிகமாக இருக்கலாம். மேலும், அனுபவத்தின் அடிப்படையில் கிரேடும் மாறுகிறது.

8வது ஊதியக் குழுவில் அதிகம் விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்பு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர். அடிப்படை ஊதியத்தில் அதிகரிப்பை தீர்மானிக்கும் குணகம் இதுதான். பழைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. எனினும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என்பது பல நிபுணர்கள் மற்றும் அறிக்கைகளின் கூற்றாக உள்ளது.

8வது ஊதியக்குழுவில் 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஒரு மூத்த எழுத்தரின் அடிப்படை சம்பளம் சுமார் ₹83,000 ஐ எட்டக்கூடும். அகவிலைப்படி (DA), HRA மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் இதன் அடிப்படை ஊதியத்துடன் கணக்கிடப்படும். அதாவது ஒட்டுமொத்த சம்பள தொகுப்பு இன்னும் பெரியதாக உயரும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 

