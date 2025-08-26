8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News:மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்.
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000 ஆக உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியமாக ரூ.9,000 பெறுகிறார்கள். 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அதிகபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.2,25,000 ஆகும். அமைச்சரவை செயலாளர் மற்றும் பிற உயர் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.2,50,000 பெறுகிறார்கள்.
இது தவிர, ஊழியர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் 55 சதவீத விகிதத்தில் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை பெறுகிறார்கள். இதன் பிறகு, ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் இப்போது மாதத்திற்கு ரூ.27,900 (குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் + DA) பெறுகிறார். ஓய்வூதியதாரர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.13,950 (குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் + DR) பெறுகிறார்கள்.
புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ், புதிய சம்பளம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் திருத்தப்படுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அரசாங்கம் தனது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை சூத்திரம்: திருத்தப்பட்ட ஊதியம் = அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.
திருத்தப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சதவீத அதிகரிப்பை அடிப்படை காரணியில் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. அடிப்படை காரணி ஊதிய ஆணையத்தின் போது அகவிலைப்படி விகிதத்தை (DA) சார்ந்துள்ளது. டிஏ விகிதம் அடிப்படை காரணியுடன் 1 ஆல் சேர்க்கப்படுகிறது, அதன் பிறகு பொருத்தமான சதவீத அதிகரிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த திருத்தப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட சம்பள கட்டமைப்பைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. இறுதி சதவீதம் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பொருளாதார நிலைமைகள், அரசாங்க முடிவுகள் மற்றும் கமிஷனின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது.
8வது ஊதியக்குழுவில் 1.92 முதல் 3 -க்குள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கலாம் என்று இந்தியாவின் முன்னாள் நிதிச் செயலாளர் சுபாஷ் சந்திர கார்க் மதிப்பிட்டுள்ளார். அதே நேரத்தில், NC-JCM இன் பணியாளர்கள் பக்க செயலாளர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா, அடுத்த ஊதியக் குழு 2.86 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைக்கலாம் என்று கூறினார்.
7வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயித்தது. இந்த அனைத்து காரணிகளையும் கருத்தில் கொண்டு, 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.8, 1.92, 2.00, 2.08, 2.57 அல்லது 2.86 ஆக இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகின்றது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கான புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.32,400 ஆகவும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.16,200 ஆகவும் உயரும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.34,560 ஆகவும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.17,280 ஆகவும் உயரக்கூடும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.00 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.36,000 ஆகவும், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.18,000 ஆகவும் அதிகரிக்கும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.08 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.37,440 ஆகவும், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.18,720 ஆகவும் அதிகரிக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.46,260 ஆகவும், மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.23,130 ஆகவும் உயரும். 2.86 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.51,480 ஆகவும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.25,740 ஆகவும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.