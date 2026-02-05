8வது ஊதியக்குழு, கிரேடு பே 1800-4600 அரசு ஊழியர்கள்: சம்பள உயர்வு, HRA, TA.... யாருக்கு எவ்வளவு?

8th pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான பிரேக்-அப் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதன் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வந்தவுடன் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், படிகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் என அனைத்திலும் ஏற்றம் இருக்கும்.
அனைத்து ஊதியக்குழுக்களிலும் சம்பள உயர்வுக்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கிய காரணியாக உள்ளது. அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழுவில் 1.92 முதல் 3.0 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் வரம்பு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழுவில் பல வித கிரேட் பே மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். இந்த உதாரண கணக்கீடுகளுக்கு 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X-சிட்டி வகை HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். கிரேடு பே 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, மற்றும் 4600 ஆகியவற்றுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட சம்பள உயர்வை இங்கே காணலாம்.
லெவல் 1 (அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000): திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹34,560, HRA (30%): ₹10,368, TA (அதிக TPTA): ₹1,350, மொத்த சம்பளம்: ₹46,278, NPS + CGHS: ₹3,706, நிகர சம்பளம்: ₹42,572
லெவல் 2 (அடிப்படை ஊதியம் ₹19,900): திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹38,208, HRA (30%): ₹11,462, TA: ₹1,350, மொத்த சம்பளம்: ₹51,020, NPS + CGHS: ₹4,071, நிகர சம்பளம்: ₹46,949
லெவல் 3 (அடிப்படை சம்பளம் ₹21,700): திருத்தப்பட்ட அடிப்படை சம்பளம்(1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹41,664, HRA: ₹12,499, TA: ₹3,600, மொத்த சம்பளம்: ₹57,763, NPS+CGHS: ₹4,416, நிகர சம்பளம்: ₹53,347
லெவல் 4 (அடிப்படை சம்பளம் ₹25,500), திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹48,960, HRA: ₹14,688, TA: ₹3,600, மொத்த சம்பளம்: ₹67,248, NPS + CGHS: ₹5,146, நிகர சம்பளம்: ₹62,102
லெவல்-5 (அடிப்படை சம்பளம் ₹29,200): திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹56,064, HRA: ₹16,819, TA: ₹3,600, மொத்த சம்பளம்: ₹76,483, NPS + CGHS: ₹5,256, நிகர சம்பளம்: ₹70,627
லெவல்-6 (அடிப்படை சம்பளம் ₹35,400): திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹67,968, HRA: ₹20,390, TA: ₹3,600, மொத்த சம்பளம்: ₹91,958, NPS+CGHS: ₹7,247, நிகர சம்பளம்: ₹84,711
லெவல்-7 (அடிப்படை ஊதியம் ₹44,900): திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹86,208, HRA: ₹25,862, TA: ₹3,600, மொத்த சம்பளம்: ₹1,15,670, NPS + CGHS + வருமான வரி (தோராயமாக ₹6,670): ₹15,931, நிகர சம்பளம்: ₹99,739
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கணக்கீடுகள் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ள. உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.