8வது ஊதியக்குழு பீகார் தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்படுமா? ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு

8th Pay Commission Formation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கம் பற்றிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: இன்னும் சில மாதங்களில் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அரசு ஒரு நல்ல செய்தியை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக் குழு அறிவிக்கப்பட்டு ஒன்பது மாதங்கள் ஆன பிறகும், மத்திய அரசு இன்னும் இது குறித்து எந்த தகவலும் அளிக்காமல் மௌனமாக உள்ளது. 1 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவிற்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் மத்திய அரசு புதிய ஊதியக் குழுவை அங்கீகரித்தது. புதிய ஊதியக் குழு 2026 ஜனவரியில் செயல்படுத்தப்படும் என்று ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் அந்தக் குழு இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை. இதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மிகவும் மெதுவாகவே நடந்துவருகின்றன.
இதனால் புதிய ஊதியக் குழு 2026 ஜனவரி -க்குள் செயல்படுத்தப்படாது என்பது தெளிவாகிறது. இது எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நன்மைகளுக்கான அரியர் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்னும் சில மாதங்களில் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு மத்திய அரசு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பரிசை வழங்கக்கூடும் என்ற செய்திகள் இப்போது வெளியாகி வருகின்றன. அந்த பரிசு 8வது ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கமாக இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது.
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் அக்டோபர் அல்லது நவம்பரில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு முன், புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஒரு குழுவை அமைப்பது குறித்து மத்திய அரசு அறிவிக்கக்கூடும். குழு அமைக்கப்பட்டதும், அதன் அறிக்கையைத் தயாரிக்க 1.5 முதல் 2 ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த அறிக்கை பின்னர் மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, பின்னர் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்படும். இதன் பொருள், பீகார் தேர்தலுக்கு முன்பு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தியை வழங்கக்கூடும் என்பது தெளிவாகிறது.
8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பே, மத்திய ஊழியர்களின் மனதில் பல கேள்விகள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. ஊதிய உயர்வின் முக்கிய காரணியான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
பல பொருளாதார நிபுணர்கள், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 இலிருந்து 2.89 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அப்படி நடந்தால், தற்போது ரூ.18,000 பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.52,020 ஆக அதிகரிக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்களும் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை பெறுவார்கள். இது அவர்களது நிதி நிலையை மேம்படுத்த மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.