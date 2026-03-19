8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருக்கும், காரணம் இதுதான்.... விளக்கும் நிபுணர்கள்

8th Pay Commission Fitment Factor: 8வது ஊதியக்குழுவின் முக்கிய அம்சங்களில் அதிமுக்கியமான ஒன்று ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர். இது ஊதிய உயர்வின் அடிப்படையாக கருதப்படுகின்றது. இதை தீர்மானிக்க பல்வேறு காரணிகள் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஏற்படவுள்ள திருத்தங்கள் குறித்த முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வந்துள்ளது. சமீபத்திய அகவிலைப்படி (DA) புள்ளிவிவரங்கள், முன்மொழியப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த முதல் தெளிவான அறிகுறியை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அளித்துள்ளன.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.60க்குக் கீழே குறையாது என்று கணக்கீடுகளின் மூலம் புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது. அரசாங்கம் இன்னும் புதிய ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் குறித்து முழுமையாக தெரிவிக்கவில்லை. எனினும், தற்போதைய பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி அளவுகள் இது குறித்த ஒரு குறிப்பை அளித்துள்ளன. ஏனெனில், இவை எதிர்கால சம்பள திருத்தத்திற்கான ஒரு முக்கிய அளவுகோலாகக் கருதப்படுகின்றன.
சமீபத்தில், 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவுக்கு வந்தன. அதைத் தொடர்ந்து 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்களை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தை ஈடுசெய்வதற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி வழங்கப்படுகிறது. இது தற்போது 58% ஆக உள்ளது. ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி திருத்த அறிவிப்பு வந்தவுடன் இது 60% ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
தொழிலாளர் பணியகத்தின் தரவுகளின்படி, அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI-IW) டிசம்பர் 2025-ல் 148.2 புள்ளிகளாக இருந்தது. இது ஜனவரி-ஜூன் 2026 காலகட்டத்திற்கு அகவிலைப்படியில் சுமார் 2 சதவீதம் அதிகரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை குறிக்கிறது. AICPI IW தரவின் படி, மொத்த அகவிலைப்படி சுமார் 60.34 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. ஊதிய நோக்கங்களுக்காக இது 60 சதவீதமாக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிலையான ஊதியக் குழுவின் சூத்திரத்தின்படி, அடிப்படை ஊதியத்தைத் திருத்தி அமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கியே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஆகும். அசல் அடிப்படை ஊதியம் 100 என எடுத்துக் கொண்டால், அதனுடன் 60 சதவீத அகவிலைப்படியைச் சேர்ப்பது மொத்த தொகையை 160 ஆக உயர்த்துகிறது. இது 1.60 என்ற பொருத்தக் காரணியாக அமைகிறது. இந்தக் கணித அளவுகோல், 8வது ஊதியக் குழு இதைவிடக் குறைவான பெருக்கியைப் பரிந்துரைக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை உணர்த்துவதாக நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
1.60 என்பது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு குறைந்த அளவாகத் தோன்றினாலும், பல காரணிகள் இறுதி ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை மேலும் உயர்த்தக்கூடும். கோவிட்-19 காலகட்டத்தில், மூன்று அகவிலைப்படித் தவணைகள் சுமார் 18 மாதங்களுக்கு முடக்கப்பட்டன, பின்னர் அவை மீண்டும் வழங்கப்படவில்லை. அந்த ஊதிய உயர்வுகள் திட்டமிட்டபடி வழங்கப்பட்டிருந்தால், தற்போதைய அகவிலைப்படி (DA) அளவு 60 சதவீதத்திற்கும் கணிசமாக அதிகமாக இருந்திருக்கும் என்றும், இது உயர்வான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருக்கான தேவையை வலுப்படுத்தும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அமலாக்க காலக்கெடு குறித்தும் நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுகிறது. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்பட்டாலும், இறுதிப் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்த ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்று முந்தைய குழுக்கள் காட்டுகின்றன. அந்த இடைபட்ட காலகட்டத்தில் நிலவும் பணவீக்கம் மற்றும் கூடுதல் அகவிலைப்படி உயர்வுகள் ஆகியவை ஒட்டுமொத்த அகவிலைப்படியை 80 அல்லது 90 சதவீதத்திற்கு அருகில் கொண்டு செல்லக்கூடும் என்று நம்பப்படுகின்றது.
அப்படி நடந்தால், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 அல்லது 1.9-ஐ நோக்கி செல்லக்கூடும், இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் ஒரு பெரிய திருத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். சம்பள உயர்வு, பணவீக்கம் மற்றும் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் ஏற்பட்ட அகவிலைப்படி இழப்புகள் ஆகிய இரண்டையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டு, ஊழியர் சங்கங்கள் ஏற்கனவே உயர்வான சம்பள உயர்வு கோரி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.