அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: சூடுபிடிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க பணிகள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். கூடிய விரைவில் பல பெரிய அறிவிப்புகள் வரவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பணிகளை மத்திய அரசு துரிதப்படுத்தியுள்ளது. ஜனவரி 2025 இல் இந்த ஆணையம் கொள்கை ரீதியான ஒப்புதலைப் பெற்றிருந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதும், ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் முறையாக நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது.
இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கம் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாக நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி சமீபத்தில் மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தார். “8வது மத்திய ஊதியக் குழு தொடர்பான அறிவிப்பு சரியான நேரத்தில் வெளியிடப்படும். அது அமைக்கப்பட்டதும், ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்” என்று அவர் கூறினார்.
இறுதி அறிவிப்புக்கு முன் ஒருமித்த கருத்தை உறுதி செய்வதற்காக மாநில அரசுகளுடன் தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மிக விரைவில் வெளியிடப்படலாம் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தத்தில் மிக முக்கியமான அம்சமாக இருப்பது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர். இது திருத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கியாகும். புதிய ஊதியம் = அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.
இந்த முறை, டாக்டர் வாலஸ் அய்கிராய்டு உருவாக்கிய அய்கிராய்டு சூத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்வது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது, இது குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை வாழ்க்கைச் செலவுடன் இணைக்கிறது. இந்த சூத்திரம் உணவு, உடை மற்றும் வீட்டுவசதி போன்ற அத்தியாவசிய செலவுகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது, சம்பளம் உண்மையான வாழ்க்கை நிலைமைகளை பிரதிபலிக்கிறது.
தற்போது, அகவிலைப்படி (DA) 58% ஆக உள்ளது, மேலும் 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் போது இது 60% ஐ எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில், அடிப்படை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்1.60 ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், பணவீக்கம் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளைப் பொறுத்து அரசாங்கம் இதை 10% முதல் 30% வரை அதிகரிக்கலாம்: 20% உயர்வு அதை 1.92 ஆக உயர்த்தும், 30% உயர்வு அதை 2.08 ஆகக் கொண்டு செல்லும். அதாவது, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 2.08 வரை இருக்கலாம், இது சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
தற்போதைய 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் மாதத்திற்கு ₹18,000. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ₹9,000. ஊழியர்களும் 58% அகவிலைப்படியையும், ஓய்வூதியதாரர்கள் 58% அகவிலை நிவாரணத்தையும் பெறுகிறார்கள்.
8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் காரணமாக சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் இரண்டும் கணிசமான உயர்வைக் காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரவிருக்கும் ஆணையம் பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு மற்றும் வருமான ஏற்றத்தாழ்வு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். Aykroyd ஃபார்முலா பயன்படுத்தப்பட்டால், குறைந்தபட்ச ஊதியங்கள் உண்மையான வீட்டுச் செலவுகளுக்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்து, அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளை எதிர்கொள்ளும் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கு ஒரு தலைவர், இரண்டு முழுநேர உறுப்பினர்கள், மற்றும் பல பகுதிநேர நிபுணர்கள், ஆலோசகர்கள் ஆகியோர் அமைக்கப்பட்டவுடன், ஆணையம் அதன் பரிந்துரைகளை நிதி அமைச்சகத்திடம் சமர்ப்பிக்க சுமார் 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த அறிவிப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். பல ஊழியர் சங்கங்கள், மில்லியன் கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பலன்களை உறுதி செய்யும் வகையில், ஜனவரி 1, 2026 முதல் புதிய சம்பள விகிதத்தை அமல்படுத்துமாறு அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.