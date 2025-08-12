8வது ஊதியக்குழு: 54% ஊதிய உயர்வு உறுதி.... குட் நியூஸ் கொடுத்த தரகு நிறுவனங்கள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு குறித்த அறிக்கை வெளிவந்துள்ளது. அதிகபட்சமாக 54% ஊதிய உயர்வு இருக்கும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: அம்பிட் கேபிட்டல் என்ற தரகு நிறுவனத்தின் அறிக்கையில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச மதிப்பீடான 1.82 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் 14% ஊதிய உயர்வு இருக்கும். இந்த வரம்புக்கு மத்தியில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊதியம் 34% அதிகரிக்கும். அதிகபட்சமாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.46 ஆக அதிகரித்தால் ஊதியம் 54% உயர்வைக் காணும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். இது அமலுக்கு வந்தவுடன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல வித நன்மைகள் ஏற்படும்.
8வது சம்பளக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் குறித்து ஊகங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. தரகு நிறுவனங்களின் கணிப்புகள் ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகள் 13% முதல் 54% வரை இருக்கலாம் என்று கூறுகின்றன.
7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைகின்றன. அதன் பிறகு, ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதன் அமலாக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக, இது 2026 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது.
அம்பிட் கேபிடல் மற்றும் கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிகளின் இரண்டு சமீபத்திய ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள் - அடிப்படை ஊதியத்தை திருத்தப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கியான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான ஊதிய உயர்வுகள் பற்றி கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளன.
கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸின் ஜூலை 21 குறிப்பு இதில் சற்று பழமைவாத பார்வையை வழங்குகிறது. இந்த நிறுவனம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 இல் நிர்ணயிக்கப்படும் என கணித்துள்ளது. இந்த நிலையில், 13% சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகும்.
தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருடன் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அகவிலைப்படி ரீசெட் செய்யப்படுவதால் உண்மையான ஊதிய உயர்வு குறைவாக இருக்கும்.
ஏனெனில் புதிய ஊதியக் குழு அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாக ரீசெட் செய்யப்படுகிறது. உதாரணமாக, 2016 இல் 7வது ஊதியக் குழு 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்தது, இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது. ஆனால் அகவிலைப்படி ரீசெட் செய்யப்பட்டவுடன் உண்மையான உயர்வு 14.3% ஆனது.
இந்த முறை, அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 55% ஆக உள்ளது, இது 7வது ஊதியக் குழு வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு இருந்த 125% அளவை விட மிகக் குறைவு. இது குறைந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரிலும் கூர்மையான பயனுள்ள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். சமீபத்திய கணிப்புகளின் அடிப்படையில், ₹97,160 சம்பாதிக்கும் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் சம்பளம் பின்வரும் அதிகரிப்புகளைக் காணலாம்: 1.82 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 14% உயர்வு ₹115,297, 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 34% உயர்வு ₹136,203, 2.46 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 54% உயர்வு ₹151,166
1.83 - 2.46 க்கு இடையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அரசாங்கம் யதார்த்தமாக பரிசீலிக்கக்கூடும் என்று Ambit குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு உருவாக்கப்பட்டு பங்குதாரர்களின் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டு அரசாங்க ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்னரே, சரியான எண்ணிக்கை வெளிப்படும். குறிப்பு விதிமுறைகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த செயல்முறைக்கு பல மாதங்கள் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.