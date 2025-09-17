8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு... குஷியில் ஊழியர்கள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வை பெற உள்ளனர். லெவல் வாரியாக எவ்வளது அதிகரிப்பு இருக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: 7வது ஊதியக் குழுவில் 2.57 ஆக இருக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.86 ஆக உயரும் என கூறப்படுகின்றது. அதன் அடிப்படையில் பல்வேறு லெவல்களில் சாத்தியமான ஊதிய உயர்வு பற்றி இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல முக்கிய அப்டேட்கள் கிடைக்கவுள்ளன. இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல செய்தியாக இருக்கும். இதனால் அவர்களது நிதி நிலை வலுவடையும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. டிசம்பர் 2025 -இல் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைகின்றன, 2026 ஜனவரி முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஆகலாம் என கூறப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், அதன் நன்மைகள் ஜனவரி 2026 முதல் பொருந்தும். ஆகையால் ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், பல நிபுணர்கள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறுகின்றனர். அதன் அடிப்படையில், மத்திய ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.51,480 ஆகவும், ஓய்வூதியம் ரூ.25,740 ஆகவும் அதிகரிக்கலாம். டிஏ, ஹெச்ஆர்ஏ மற்றும் டிஏ ஆகியவற்றிலும் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும்.
ஜனவரி 2026 முதல் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை செயல்படுத்த அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது. இந்த கமிஷன் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும், தற்போதைய 7வது ஊதியக் குழுவில் 2.57 ஆக இருக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.86 ஆக உயரும் என கூறப்படுகின்றது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மூலம் அடிப்பட்ட ஊதியம் அதிகரிப்பதுடன், அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) மற்றும் பயணப்படி (TA) ஆகியவையும் அதிகரிக்கும். பல்வேறு லெவல்களில் சாத்தியமான ஊதிய உயர்வு பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சாத்தியமான சம்பள அளவுகள் பின்வருமாறு: லெவல் 1: ₹18,000 → ₹51,480 / லெவல் 5: ₹29,200 → ₹83,512 / லெவல் 10: ₹56,100 → ₹1,60,446 / லெவல் 13A: ₹1,31,100 → ₹3,74,946 / லெவல் 18: ₹2,50,000 → ₹7,15,000
8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதிய உயர்வும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். இதன் பொருள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் சுமார் 186% அதிகரித்து ரூ.25,740 ஆக உயரக்கூடும்.
ஜனவரி 2026 முதல் இதை செயல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படாமல் இருக்க, விரைவில் கமிஷனை அமைக்குமாறு ஊழியர் அமைப்புகள் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளன. கமிஷனை அமைப்பதற்காக மாநிலங்களுடன் ஆலோசனைகள் நடந்து வருவதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
2016 ஆம் ஆண்டில் 7வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்டபோது, குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.7,000 லிருந்து ரூ.18,000 ஆகவும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.3,500 லிருந்து ரூ.9,000 ஆகவும் அதிகரித்தது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.