8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு, ஆனால்.... அமலாக்கம் எப்போது?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? சமீபத்திய அப்பேடை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: பொதுவாக ஊதியக்குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து அதன் செயல்படுத்தலுக்கு இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும். 8வது ஊதியக்குழுவின் உறுப்பினர்களே இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை. இதன் அமலாக்கம் எப்போது இருக்கும்? இது குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஜனவரி 16, 2025 அன்று 8வது ஊதியக் குழுவை அறிவித்தது. இது ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டது. இருப்பினும், எட்டு மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. குழுவின் அமைப்பு, விதிமுறைகள் (ToR) போன்றவை பற்றிய எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் வரவில்லை.
இந்த தாமதத்தால் 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வருவது பெரிய கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இது ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர் அமைப்புகளிடையே அமைதியின்மையை அதிகரித்துள்ளது.
ஊதியக்குழுக்களின் வரலாற்றைப் பார்த்தால், பொதுவாக ஊதியக்குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து அதன் செயல்படுத்தலுக்கு இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும். ஆறாவது ஊதியக் குழு அக்டோபர் 2006 இல் உருவாக்கப்பட்டது. மார்ச் 2008 இல் அதன் அறிக்கையை அது சமர்ப்பித்தது. அரசாங்கம் ஆகஸ்ட் 2008 இல் அதை அங்கீகரித்து ஜனவரி 1, 2006 முதல் செயல்படுத்தியது. அதாவது அதன் செயல்பாட்டிற்கு தோராயமாக 22-24 மாதங்கள் ஆனது.
7வது உதியக்குழு பிப்ரவரி 2014 இல் அமைக்கப்பட்டது, அதன் அறிக்கையை நவம்பர் 2015 இல் சமர்ப்பித்தது, ஜூன் 2016 இல் இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது ஜனவரி 1, 2016 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதாவது, இதன் அமலாக்கத்திற்கு தோராயமாக 33 மாதங்கள் (2 ஆண்டுகள் மற்றும் 9 மாதங்கள்) ஆனது.
8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2025 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்கான செயல்முறை இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை. உறுப்பினர்கள் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை. குறிப்பு விதிமுறைகளான ToR இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.
வரும் மாதங்களில் ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டு, அறிக்கை தயாரிக்க இரண்டு ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொண்டால், அது 2027 க்குள் தயாராகிவிடும். அதன் பிறகு, அரசாங்கம் மறுஆய்வு மற்றும் ஒப்புதலுக்கு நேரம் எடுக்கும். அதன் அடிப்படையில், மத்திய அரசு அதை 2028 க்குள் செயல்படுத்தக்கூடும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்திருந்தது. அதாவது அது தாமதமாக செயல்படுத்தப்பட்டாலும், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள். இது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் விஷயமாகும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என பல நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். அதன் அடிப்படையில், மத்திய ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.51,480 ஆக உயர வாய்ப்புள்ளது. டிஏ, ஹெச்ஆர்ஏ மற்றும் டிஏ ஆகியவற்றிலும் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஓய்வூதியமும் உயரும். அதாவது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் சுமார் 186% அதிகரித்து ரூ.25,740 ஆக உயரக்கூடும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.