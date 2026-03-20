8வது ஊதியக்குழு: அடிதூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை

8th Pay Commission Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அரியர் தொகை எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? இதை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி எது? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் தாக்கம் இதில் இருக்குமா? முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வுக்கான மிகப்பெரிய அரியர் தொகை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முதற்கட்டக் கணக்கீடுகளின்படி, நிலை 1, 3 மற்றும் 5-ல் உள்ள ஊழியர்கள் லட்சக்கணக்கில் அரியர் தொகையை பெற வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். 7வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 2025 -இல் முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில், அனைவரின் பார்வையும் தற்போது புதிய ஊதியக் குழுவின் மீதே பதிந்துள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என கருதப்படுகின்றது. எனினும் 10 ஆண்டு விதிப்படி இதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் கருதப்படும் என்று நம்பப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக, நிலுவைத் தொகை, அதாவது அரியர் தொகையின் வடிவில் ஊழியர்கள் கணிசமான பலன்களைப் பெறக்கூடும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? முதற்கட்டக் கணக்கீடுகளின்படி, நிலை 1, 3 மற்றும் 5-ல் உள்ள ஊழியர்கள் லட்சக்கணக்கில் அரியர் தொகையை பெற வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தத் தொகையானது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.
தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் புதிய ஊதியம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தின் அடிப்படையில் நிலுவைத் தொகை (Arrears) கணக்கிடப்படுகிறது. இந்தக் கணக்கீட்டில் அடிப்படை ஊதியம் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் பிற படிகள் இதில் சேர்க்கப்படுவதில்லை.
இந்த பதிவில் 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகைக்கான ஒரு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 2026 -இல் 8வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்தால், ஊழியர்கள் கணிசமான ஒரு மொத்தத் தொகையைப் பெறக்கூடும்.
நிலை 1 ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்? நிலை 1 ஊழியர்களின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆகும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், இந்த ஊதியம் ₹36,000 ஆக உயரக்கூடும். இந்தக் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை சுமார் ₹3.60 லட்சமாக இருக்கும். ஒருவேளை ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57-ஐ எட்டினால், இந்த அரியர் தொகை சுமார் ₹5.65 லட்சமாக அதிகரிக்கக்கூடும். அதாவது, இந்த நிலையில் உள்ள ஊழியர்கள் கணிசமான அளவில் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.
நிலை 3 ஊழியர்களின் தற்போதைய ஊதியம் ₹21,700 ஆகும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக இருந்தால், இது ₹43,400 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும். இதன் அடிப்படையில், 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை சுமார் ₹4.34 லட்சமாக இருக்கும். மாறாக, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அரியர் தொகை சுமார் ₹6.81 லட்சத்தை எட்டக்கூடும்.
நிலை 5 ஊழியர்கள் எவ்வளவு பயனடைவார்கள்? நிலை 5 ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹29,200 ஆகும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பள உயர்வுக்கு பிறகு புதிய ஊதியம் ₹58,400 ஆக இருக்கும். இதன் மூலம் 20 மாத காலத்திற்கு சுமார் ₹5.84 லட்சம் அளவிலான அரியர் தொகை கிடைக்கும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 என்றால், அரியர் தொகை ₹9.17 லட்சம் வரை கிடைக்கும்.
சம்பள உயர்வு மற்றும் அரியர் கணக்கீட்டில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அரியர் தொகையும் அவ்வளவு அதிகமாக கிடைக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மொத்த மாத வருமானம் இந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.