/8வது ஊதியக் குழு: அடி தூள்... அரசு ஊழியர்களுக்கு எத்தனை மாத அரியர் கிடைக்கும் தெரியுமா?

8th Pay Commission Arrears: 8-வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வைத் தவிர, சம்பள உயர்வின் அரியர் தொகை மூலம் ஒரு பெரிய தொகையை மொத்தமாகப் பெறுவார்கள். அரசின் நிதி நிலையை பொறுத்து அரியர் தொகை கட்டம் கட்டமாகவும் அளிக்கப்படலாம்.
8th Pay Commission Arrears: 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படலாம் என்றாலும், 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் இது நடைமுறைக்கு வருவதாகக் கருதப்படும் என்பது நிம்மதி அளிக்கும் விஷயமாகும். இதன் விளைவாக, ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் அரியர் தொகை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளார்கள்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள உயர்வுக்கான அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இது குறித்த விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
8வது ஊதியக் குழு 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படலாம் என்றாலும், 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் இது நடைமுறைக்கு வருவதாகக் கருதப்படும் என்பது நிம்மதி அளிக்கும் விஷயமாகும். இதன் விளைவாக, ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய அளவில் அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
பொதுவாக, ஒரு புதிய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்படச் சிறிது காலம் ஆகும். இடைப்பட்ட இந்தக் காலத்தில், ஊழியர்கள் தங்கள் தற்போதைய (7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்திரைகளின் படி) ஊதியத்தையே தொடர்ந்து பெறுகிறார்கள். பின்னர், பழைய மற்றும் புதிய ஊதிய விகிதங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் மொத்த நிலுவைத் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.
8-வது ஊதியக் குழு 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதி மாதங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் 18 முதல் 24 மாதங்களுக்கான ஊதிய நிலுவைத் தொகையைப் பெறக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
தொழிற்சங்க வட்டாரங்களின்படி, புதிய ஊதிய விகிதம் அமல்படுத்தப்படும்போது, பொதுஆக அகவிலைப்படி (DA) 0%-க்கு மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. ஆகையால், 2026 ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலத்திற்குத் தனிப்பட்ட DA நிலுவைத் தொகை எதுவும் இருக்காது. ஏனெனில் இது புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பிற்குள் சரிசெய்யப்படும்.
இருப்பினும், 2026 ஜூலை முதல் ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நடைமுறைக்கு வரும் காலம் வரை ஏற்படும் DA உயர்வுக்கான முழு நிலுவைத் தொகையையும் ஊழியர்கள் பெறுவார்கள்.
இந்த வகையில், 8-வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வைத் தவிர, சம்பள உயர்வின் அரியர் தொகை மூலம் ஒரு பெரிய தொகையை மொத்தமாகப் பெறுவார்கள். அரசின் நிதி நிலையை பொறுத்து அரியர் தொகை கட்டம் கட்டமாகவும் அளிக்கப்படலாம்.