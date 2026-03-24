8வது ஊதியக்குழு: அரியர் தொகை மீது அரசு ஊழியர்களின் கவனம்... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு கிடைக்கும்? அரியர் தொகை யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? மத்திய அரசு இன்னும் சில வாரங்களில் முக்கிய அப்டேட்களை வெளியிடும் என நம்பப்படுகின்றது.

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான ஒரு குழு தற்போது இதற்கான பரிந்துரைகள் குறித்து ஆலோசித்து வருகிறது. ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் தாமதமானால், ஊழியர்கள் 18 முதல் 24 மாதங்கள் வரையிலான காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையைப் பெறக்கூடும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்.ளன. கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் இதன் அமலாக்கத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்

8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். எனினும் புதிய ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான ஒரு குழு தற்போது இதற்கான பரிந்துரைகள் குறித்து ஆலோசித்து வருகிறது.

8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் தாமதமானால், ஊழியர்கள் 18 முதல் 24 மாதங்கள் வரையிலான காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையைப் பெறக்கூடும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைப் பொறுத்து, இந்தத் தொகை சுமார் ₹3.6 லட்சம் முதல் ₹15 லட்சம் வரை இருக்கலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கிதான் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்ட்ரால பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. ஊழியர் சங்கங்கள் தற்போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான வரம்பிற்கு உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. இந்தக் கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியங்கள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் கணிசமான உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.

சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். கீழ் மற்றும் இடைநிலை மட்டங்களில் உள்ள ஊழியர்களே அதிக அளவில் பயனடைவார்கள் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 -இலிருந்து சுமார் ₹36,000 முதல் ₹46,260 -க்குள் அதிகரிக்கக்கூடும். லெவல் 6 ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் ₹35,400 -இலிருந்து சுமார் ₹70,800 முதல் ₹90,978 -க்குள் அதிகரிக்கக்கூடும். லெவல் 8 ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் ₹47,600 -இலிருந்து சுமார் ₹1.2 ஆக அதிகமாக வாய்ப்புள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், மாத ஊதியங்களில் ₹18,000 முதல் ₹74,000 அல்லது அதற்கும் அதிகமான உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

சம்பள உயர்வின் அரியர் தொகை சார்ந்த அம்சம் தான் 8 வது ஊதியக் குழுவின் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஊழியர்கள் ஒரு கணிசமான மொத்தத் தொகையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. இது அவர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்த வழிவகுக்கும்

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டு, 20 மாத அரியர் வழங்கப்பட்டால், நிலை 1 ஊழியர்களுக்கு சுமார்  ₹3.60 லட்சம் அரியர் தொகை கிடைக்கும். நிலை 3 ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை சுமார் ₹4.34 லட்சமாகமாகவும், நிலை 5 ஊழியர்களுக்கு சுமார் ₹5.84 லட்சமாகவும் இருக்கும்.

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அரசின் இறுதி முடிவை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கின்றனர். இது தொடர்பான ஒரு முக்கிய அப்டேட் 2026 -ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது 2027 -ஆம் ஆண்டிற்குள் வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

