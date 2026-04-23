8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை, யாருக்கு எவ்வளவு?
8th Pay Commission Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்னும் சில மாதங்களில் மொத்தமாக ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்கவுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு கிடைக்கும் சம்பள உயர்வின் அரியர் தொகை கணிசமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8th Pay Commission Latest News: நாடு முழுவதும் ஏறத்தாழ 1 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் உள்ளனர். ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பட்சத்தில், அது ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வையும், பெருமளவிலான நிலுவைத் தொகையையும் பெற்றுத் தரக்கூடும். எனினும், இந்தப் புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு 2026 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வருமா, அல்லது அதற்குப் பிந்தைய ஒரு தேதியிலிருந்து இது அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்படுமா என்பது குறித்தும் இதுவரை எவ்வித முடிவும் எட்டப்படவில்லை.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படும் பெருக்கக் காரணியாகும். 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், இந்தக் காரணியின் மதிப்பு தற்போது 2.57 ஆக உள்ளது. இந்நிலையில், NC-JCM (தேசிய கவுன்சில் - கூட்டு ஆலோசனைக் குழுமம்) தற்போது 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பரிந்துரைத்துள்ளது. இது முந்தைய மதிப்பை விட கணிசமாக அதிகமாகும். இப்பரிந்துரைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000-லிருந்து ₹69,000 ஆக உயரக்கூடும்.
அரசாங்கம் நவம்பர் 2025-இல் 8வது ஊதியக் குழுவை அமைத்ததுடன், தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க அதற்கு 18 மாத கால அவகாசத்தையும் வழங்கியுள்ளது. இதன் பொருள், அக்குழு மே 2027-க்குள் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கக்கூடும் என்பதாகும். அதனைத் தொடர்ந்து, அப்பரிந்துரைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க அரசாங்கத்திற்கு 3 முதல் 9 மாதங்கள் வரை ஆகலாம்.
தற்போதைய நிலையில், இது வெறும் ஒரு முன்மொழிவாகவே உள்ளது. இது குறித்த இறுதி முடிவு அரசாங்கத்தின் கையிலேயே உள்ளது—குறிப்பாக, 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அங்கீகரிப்பதா அல்லது வேண்டாமா என்பது குறித்த முடிவு அரசாங்கத்தையே சார்ந்துள்ளது. மேலும், இந்தப் புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு 2026 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வருமா, அல்லது அதற்குப் பிந்தைய ஒரு தேதியிலிருந்து இது அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்படுமா என்பது குறித்தும் இதுவரை எவ்வித முடிவும் எட்டப்படவில்லை.
3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால், பே பேண்ட் லெவல் 1 முதல் 5 வரையிலான ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அரியர் தொகையானது பின்வரும் அளவுகளில் இருக்கும்.
லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்: ₹18,000; திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹69,000; வித்தியாசம்: ₹51,000; 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை: ₹10,20,000.
லெவல் 2 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்: ₹19,900; திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹76,277; வித்தியாசம்: ₹56,377; 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை: ₹11,27,540.
லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்: ₹21,700; திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹83,176; வித்தியாசம்: ₹61,476; 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை: ₹12,29,520.
லெவல் 4 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்: ₹25,500; திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹97,742; வித்தியாசம்: ₹72,242; 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை: ₹14,44,840.
லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்: ₹29,200; திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹1,11,924; வித்தியாசம்: ₹82,724; 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை: ₹16,54,480.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.