8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவில் ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு பெரும்பாலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? இதற்கான மதிப்பீட்டை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஏற்றம் ஏற்படும். குறிப்பாக குரூப் ஏ, பி, சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் எவ்வளவு அதிகரிப்பு இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இது முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், இதன் அமலாக்கமும், சம்பள உயர்வு கணக்கீடுகளும் ஜனவரி 2026 முதல் செய்யப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வந்தவுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், அலவன்சுகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம், ஊதிய முறை என பல்வேறு அம்சங்களிலும் மாற்றம் இருக்கும். இந்த மாற்றங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத வருமானத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
8வது ஊதியக் குழுவில் பல்வேறு நிலை ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இது பெரிய அளவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்துள்ளது. ஒரு புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும்போது, அப்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
7வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 6வது ஊதியக் குழுவில் ரூ.7,440 ஆக இருந்த அடிப்படைச் சம்பளம், 7வது ஊதியக் குழுவில் ரூ.18,000 ஆக அதிகரித்தது.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்து பல்வெறு மதிப்பீடுகள் உள்ளன. பொதுவாக 1.92 முதக் 3.25 -க்குள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்படக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 அல்லது 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், லெவல் 1, லெவல் 10 மற்றும் லெவல் 18 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக இருந்தால், லெவல் 1 (குரூப் D) மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ 38,700 ஆக அதிகரிக்கும் (அதிகரிப்பு - ரூ 20,700). ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ. 46,260 ஆக அதிகரிக்கும் (அத்கரிப்பு = ரூ. 28,260).
8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக இருந்தால், லெவல் 10 (நுழைவு நிலை, குரூப் A) ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.56,100 -இலிருந்து ரூ 1,20,615 ஆக அதிகரிக்கும் (அதிகரிப்பு - ரூ 64,515). ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால் அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 56,100 -இலிருந்து ரூ. 1,44,177 ஆக உயரும் (அதிகரிப்பு = ரூ. 88,077).
8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக இருந்தால், நிலை 18 (மிக மூத்த குரூப் A) மத்திய அரசு ஊழியர்களின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ 2,50,000 -இலிருந்து ரூ 5,37,500 ஆக இருக்கும் (அதிகரிப்பு - ரூ 2,87,500). ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால், சம்பளம் ரூ. 2,50,000 -இலிருந்து ரூ. 6,42,500 ஆக உயரும் (அதிகரிப்பு = ரூ. 3,92,500).
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.