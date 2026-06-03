/8வது ஊதியக் குழு: ஊழியர் அமைப்புகள் 4.0 Fitment Factor-ஐ வலியுறுத்துவது ஏன்?

8th Pay Commission Fitment Factor: மத்திய அரசின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி என்ன? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன? புதிய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தும்போது, புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிக்க பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கல் காரணியே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எனப்படும். சம்பள உயர்வில் இதன் பங்கை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில், தற்போது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம்தான் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அது 8-வது ஊதியக் குழு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' (Fitment Factor)! இந்த முறை அரசு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை எந்த அளவில் நிர்ணயிக்க உத்தேசித்துள்ளது என்பதை அறிய அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
2016-ஆம் ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்ட 7-வது ஊதியக் குழுவின் போது, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு மாறாக, 2006-ஆம் ஆண்டில் 6-வது ஊதியக் குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த முறை, ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளன.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது துல்லியமாக எதைக் குறிக்கிறது என்பது குறித்து பலருக்கும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு 'பெருக்கிக் காரணி' (multiplier) ஆகும். அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை திருத்தி அமைப்பதற்கோ அல்லது உயர்த்துவதற்கோ இது நேரடியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உங்கள் கையில் கிடைக்கும் ஊதியத்தின் (take-home salary) மீது நேரடியான மற்றும் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த முறையின் கீழ், தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியமானது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு, திருத்தப்பட்ட புதிய அடிப்படை ஊதியம் பெறப்படுகிறது. ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு அரசு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக இருந்து, அரசு 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அமல்படுத்துகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைக் கொண்டு பழைய ஊதியத்தை பெருக்குவதன் மூலம் ஊழியரின் புதிய அடிப்படை ஊதியம் நேரடியாக ₹46,260 ஆக உயரும்.
2016-ஆம் ஆண்டில், 7-வது ஊதியக் குழுவானது 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயித்திருந்தது. இருப்பினும், கடந்த பத்தாண்டுகளின் (10 ஆண்டுகள்) தரவுகளை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால், இந்தியாவில் சில்லறைப் பணவீக்க விகிதமானது சுமார் 56% அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது என்பது தெரியவருகிறது. கடுமையாகப் பாதிக்கும் இந்த பணவீக்கத்தின் காரணமாக, அரசு ஊழியர்களின் வாங்கும் திறன், அதாவது, அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கான ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்துள்ளது. இதன் பின்னணியில், 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைக்கும்போது, அரசு 1 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவைகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதுடன், பொதுக் கருவூலத்தின் மீது விழும் நிதிச்சுமை குறித்தும் துல்லியமான சமநிலையைப் பேண வேண்டும்.
சந்தை நிபுணர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள், இம்முறை 'Fitment Factor' (ஊதிய நிர்ணயக் காரணி) 2.28 முதல் 2.86 வரையிலான வரம்பில் இருக்க வலுவான வாய்ப்புள்ளதாக கணித்துள்ளனர். அரசு Fitment Factor-ஐ 2.86 என நிர்ணயித்தால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000-லிருந்து நேரடியாக ₹51,480-ஆக உயரும். இந்த புதிய கணக்கீடு, 2016-ஆம் ஆண்டிலிருந்து பதிவான பணவீக்க விவரங்களுடன் கச்சிதமாகப் பொருந்துகிறது.
மறுபுறம், மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் இம்முறை கணிசமான ஊதிய உயர்வை வலியுறுத்தி, அரசின் மீது அழுத்தத்தைச் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. பெரும்பாலான அரசு ஊழியர் அமைப்புகள், 8-வது ஊதியக் குழுவில் Fitment Factor குறைந்தபட்சம் 3-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று தீவிரமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன. அதே வேளையில், சில ஊழியர் அமைப்புகள் இந்த Fitment Factor-ஐ நேரடியாக 4.0-ஆகவே நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்ற தங்கள் கோரிக்கையில் உறுதியாக நிற்கின்றன. அரசு இந்தக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டால், ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் 'மிகப்பெரிய' உயர்வு ஏற்படும்.
அரசு ஊழியர்களின் நலனுக்கும், அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் விண்ணைத் தொடும் பணவீக்கத்தை எதிர்கொள்வதற்கும், ஒரு உயர்ந்த மற்றும் சாதகமான Fitment Factor மிக அவசியம் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் உறுதியாக நம்புகின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது. ஆகையால், இவ்வளவு நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, ஒரு நியாயமான மற்றும் வலுவான Fitment Factor-ஐப் பெறுவது ஊழியர்களின் உரிமை என்றும் அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
மொத்தத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வும், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வும் 8-வது ஊதியக் குழுவும் மத்திய அரசும் இணைந்து நிர்ணயிக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பெரிதும் சார்ந்துள்ளன.
இந்தப் பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகிறது.