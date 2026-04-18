8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிக சம்பள உயர்வுக்கான எதிர்பார்ப்பு.... காரணம் இதுதான்

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. இதில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதற்கான விளக்கத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: தொழிற்சங்கங்கள் ஏன் உயர்வான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைக் கோருகின்றன? தொழிலாளர் அமைப்புகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை ஊதியக் கணக்கீட்டில் உள்ள கட்டமைப்பு மாற்றங்களுடன் இணைத்துள்ளன: 3 குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குப் பதிலாக 5 குடும்ப உறுப்பினர்களைக் கொண்ட முறையை ஏற்றுக்கொள்வது, அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு, தேவை அடிப்படையிலான குறைந்தபட்ச ஊதிய விதிமுறைகளுடன் இணக்கம், காலமுறைத் திருத்தங்கள் மற்றும் சிறந்த ஓய்வூதிய சமத்துவத்திற்கான கோரிக்கை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதம், தற்போது மிக முக்கியமான ஒரே ஒரு அம்சத்தைச் சுற்றி மட்டுமே மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதுதான் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர். 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் எந்த அளவிற்கு உயரும் என்பது குறித்து, ஊழியர் சங்கங்களுக்கும் சந்தை மதிப்பீடுகளுக்கும் இடையே ஒரு கூர்மையான கருத்து வேறுபாடு உருவாகி வருகிறது.
ஊழியர் பிரதிநிதிகள் 3.83 என்ற மிக உயர்ந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், பங்குத் தரகு நிறுவனங்களின் மதிப்பீடுகள் 1.8 முதல் 2.46 வரையிலான மிகவும் மிதமான வரம்பையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இது எதிர்பார்க்கப்படும் ஊதிய உயர்வில் சுமார் 13% முதல் 34%-க்கும் மேல் என ஒரு பரந்த மாறுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் உச்சபட்ச ஆலோசனை அமைப்பான 'தேசிய கவுன்சில் - JCM' (NC-JCM) திகழ்கிறது. இவ்வமைப்பு 8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்த மனுவில், 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருடன் சேர்த்து, குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ. 69,000 வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்தக் கோரிக்கையானது, திருத்தப்பட்ட 5 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குடும்ப நுகர்வு மாதிரியின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இது முந்தைய 3-அலகு (3-unit) விதிமுறையிலிருந்து மாறுபட்டு, ஊதியக் கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படையை கணிசமாக உயர்த்துகிறது. முன்மொழியப்பட்ட 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரானது பின்வரும் காரணிகளைக் கணக்கில் கொண்டு பெறப்பட்டுள்ளது.
7-வது ஊதியக் குழுவால் பயன்படுத்தப்பட்ட 2015–16 ஆம் ஆண்டின் அளவுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போது வாழ்க்கைச் செலவு குறியீடு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த பத்தாண்டுகளாகத் தொடர்ந்து நிலவி வரும் பணவீக்கத்தின் காரணமாக, ஊதியத்தின் உண்மையான மதிப்பு குறைந்துள்ளதை ஈடுசெய்து மீட்டெடுக்க வேண்டிய அவசியம்.
பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஊதியங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் அளவுகோல்களுக்கு இணையாகத் திகழவும், ஓய்வூதியங்கள் அடிப்படை ஊதியத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், ஓய்வுக்குப் பிந்தைய போதுமான பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும், ஒரு உயர்ந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிகவும் அவசியம் என்று இவ்வமைப்பு மேலும் வாதிட்டுள்ளது.
மற்ற ஊழியர் அமைப்புகள் ஒப்பீட்டளவில் மிதமான நிலைப்பாட்டையே எடுத்துள்ளன. உதாரணமாக, அஞ்சல் துறை ஊழியர்களின் அமைப்பான FNPO, 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரையும், சுமார் ரூ. 54,000 என்ற அளவில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தையும் நிர்ணயிக்கப் பரிந்துரைத்துள்ளது. அனைத்து ஊழியர் சங்கங்களிடையேயும், 3.0-க்கும் அதிகமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பதே ஒரு பொதுவான எதிர்பார்ப்பாக உருவெடுத்துள்ளது. இதற்குப் பணவீக்கம் குறித்த கவலைகளும், உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுமே முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.
இதற்கு நேர்மாறாக, பங்குத் தரகு நிறுவனங்கள் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான முடிவுகள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும் என்று கணித்து வருகின்றன. கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 1.8 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறது, இது 13% சம்பள உயர்வைக் குறிக்கிறது. ஆம்பிட் கேப்பிட்டல் ஒரு பரந்த வரம்பைக் காண்கிறது. அதன் அடிப்படை நிலை 1.82 (~14% உயர்வு) மற்றும் மேல் வரம்பு 2.15–2.46 ஆகும், இது 30–34% சம்பள உயர்வாக அமைகிறது. இது 1.8 மற்றும் 3.83 என்ற தெளிவான பேச்சுவார்த்தை வரம்பை உருவாக்குகிறது, இதுவே இறுதியில் புதிய ஊதிய முறையின் கீழ் சம்பளக் கட்டமைப்பைத் தீர்மானிக்கும்.
ஊதிய அட்டவணையின் கீழ் அடிப்படைச் சம்பளத்தைத் திருத்தி அமைக்க ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பெருக்கியில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்கள் கூட கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தை கணிசமாக மாற்றக்கூடும். உதாரணமாக, 1.8 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 18,000-லிருந்து சுமார் ரூ. 32,400 ஆக உயரும். 2.46 என்ற காரணியில் (உயர் தரகு மதிப்பீடு), அது சுமார் ரூ. 44,000-க்கும் அதிகமாக உயரக்கூடும். 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் (தொழிற்சங்கக் கோரிக்கை), குறைந்தபட்ச ஊதியம் ஏறக்குறைய ரூ. 69,000 வரை உயரக்கூடும்.
இதன் பொருள், மிதமான மற்றும் தீவிரமான சூழ்நிலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம். இது 8வது ஊதியக் குழுவின் முடிவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை மிக முக்கியமான காரணியாக ஆக்குகிறது.
