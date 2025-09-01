8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியத்தில் அபார ஏற்றம் காத்திருக்கு, விவரம் இதோ

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் தெரியுமா? 8வது ஊதியக்குழுவின் முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அரசு இதில் என்னென்ன மாற்றங்களைச் செய்யும்? இதனால் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள நன்மைகள் என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய செய்தி இருக்கிறது. மத்திய நரேந்திர மோடி அரசு ஜனவரி 2025 இல் 8வது சம்பள ஆணையத்தை அமைப்பதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்தது. இப்போது அதன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
8வது ஊதியக்குழு சுமார் 1.15 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளத்தில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவர உள்ளது. ஊதியம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள், பே மேட்ரிக்ஸ் என பலவற்றில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 இல் நிறைவடையும். 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதற்கான பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால், இதன் அமலாக்கம் 2026 ஆம் ஆண்டின் பாதியில் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழு குறித்து தினம் தினம் பல செய்திகள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. பல ஊகங்கள் உள்ளன. இருப்பினும் அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதையும் வெளியிடவில்லை. இந்த ஆணையத்தில் சாத்தியமான மாற்றங்கள் என்னென்ன இருக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் அதிகரிப்பு: 8வது ஊதியக்குழுவில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு இருக்கலாம் என்று பல தரகு நிறுவனங்களின் அறிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளன. இது ₹34,500 முதல் ₹41,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த சம்பள உயர்வு இருந்தால், ஊழியர்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும்.
8வது ஊதியக் குழுவில் சில அலவன்சுகள் (சிறப்பு கடமை கொடுப்பனவு, பிராந்திய கொடுப்பனவு போன்றவை) ரத்து செய்யப்படலாம் என்று சில ஊடக அறிக்கைகள் கூறியுள்ளன. இருப்பினும், அரசாங்கம் இது குறித்து எதுவும் கூறவில்லை.
8வது ஊதியக் குழுவில், DA (அகவிலைப்படி), எச்ஆர்ஏ (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) மற்றும் டிஏ (பயணப் படி) ஆகியவை பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்பட்டு மதிப்பாய்வு செய்யப்படலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவில், ஓய்வூதியத்தை சரியான நேரத்தில் வழங்குவதற்கும், புதிய மேட்ரிக்ஸின் கீழ் தானியங்கி சரிசெய்தலுக்கும் ஒரு வலுவான அமைப்பு உருவாக்கப்படலாம். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு செயல்முறைகளை எளிதாக்கும்.
8வது ஊதியக் குழுவில், திறமையான மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட ஊழியர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்க செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள் போன்ற முயற்சிகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். 8வது ஊதியக் குழுவால் 49 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களும் 65 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களும் பெரிதும் பயனடையப் போகிறார்கள். இந்த நடவடிக்கை மக்களின் வருமானத்தையும் நுகர்வையும் அதிகரிக்கும் என்றும், இது அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் குறைக்கவும் உதவும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
8வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளான ToR இன் விவரங்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், பரந்த வழிகாட்டுதல்கள் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் அதிகரிப்பு, சிறந்த கொடுப்பனவுகள் மற்றும் நவீன ஊக்கத்தொகை முறையை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இந்த மாற்றம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.