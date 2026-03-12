8வது ஊதியக்குழு: Rs.18,000 டு Rs.46,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே பாய்ச்சலில் உயரும் சம்பளம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல். அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 லிருந்து சுமார் ₹46,000 ஆக உயருமா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மாற்றப்படாமல் இருந்தாலும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய அளவிலான சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். இதற்கான காரணம் என்ன? முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.
8வது ஊதியக் குழு குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளனர். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறிப்பிட்ட அளவு அதிகரிக்கப்பட்டால், தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 லிருந்து சுமார் ₹46,000 ஆக உயரக்கூடும். இது குறித்த முக்கியமான விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த ஆணையம் ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் தொடர்பான பரிந்துரைகளைத் தயாரிக்கிறது. வரவிருக்கும் ஊதியக் குழு அரசு ஊழியர்களின் வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும் என்றும், பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப ஊதியக் கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்கக்கூடும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டால், அது சுமார் 50 லட்சம் மத்திய ஊழியர்களுக்கும் சுமார் 65 முதல் 70 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நேரடியாகப் பயனளிக்கும். மேலும், மாநிலங்களும் பெரும்பாலும் மத்திய ஊதியக் குழுவின் அடிப்படையில் தங்கள் ஊதிய அமைப்புகளை மாற்றியமைக்கின்றன. இதனால் அதன் தாக்கம் மேலும் லட்சக்கணக்கான மக்களைச் சென்றடையக்கூடும்.
தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மத்திய ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ. 18,000 ஆக உள்ளது. இந்த சம்பளம் 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டது. அப்போதிருந்து, பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. எனவே அடுத்த ஊதியக் குழுவில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கோருகின்றன.
புதிய ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 2.57 அல்லது அதற்கு மேல் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 18,000 இலிருந்து ரூ. 46,000 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், இது ஒரு மதிப்பீடு மட்டுமே, மேலும் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் மற்றும் அரசாங்க ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும். 7வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 என்ற ஃபொட்மெண்ட் ஃபாக்டர் உள்ளது. இதே அளவு அல்லது இதற்கு மேலான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்படும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது புதிய சம்பளத்தை தீர்மானிக்க உதவும் குணக்கம் ஆகும். தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக அமைக்கப்பட்டால், தற்போதைய அடிப்படை சம்பளத்தை 2.57 ஆல் பெருக்குவதன் மூலம் புதிய சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
7வது சம்பள கமிஷனின் பரிந்துரைகள் 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டன. அந்த நேரத்தில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹7,000 லிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளித்தது. இப்போது, 8வது சம்பள கமிஷன் இன்னும் பெரிய சம்பள உயர்வை பரிந்துரைக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் முதல் சம்பள கமிஷன் 1946 இல் உருவாக்கப்பட்டது. அப்போதிருந்து, அவ்வப்போது புதிய சம்பள கமிஷன்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு சம்பள கமிஷனின் நோக்கமும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பை மதிப்பாய்வு செய்து பணவீக்கம் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களை பரிந்துரைப்பதாகும்.
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவைக் கருத்தில் கொண்டு குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பல ஊழியர் அமைப்புகள் கூறுகின்றன. ஊழியர்களின் வருமானத்தை கணிசமாக மேம்படுத்தவும், அதன் மூலம் அவர்களின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தவும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
சம்பள கமிஷன் அமைக்கப்பட்ட பிறகு, அதன் பரிந்துரைகளைத் தயாரிக்க வழக்கமாக ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை ஆகும். பின்னர் அரசாங்கம் அறிக்கையை மதிப்பாய்வு செய்கிறது, மேலும் ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் புதிய சம்பள அமைப்பு செயல்படுத்தப்படும். 8வது சம்பள கமிஷன் தொடர்பாக பல விவாதங்கள் மற்றும் ஊகங்கள் இருந்தாலும், சம்பள உயர்வு அல்லது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்து அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் வரவில்லை. கமிஷனின் பரிந்துரைகள் பெறப்பட்ட பின்னரே ஊழியர்களின் புதிய சம்பளம் குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.