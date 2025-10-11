8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? 18 மாத அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தலான அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமல்படுத்தப்படும்? இதன் அரியர் தொகை கிடைக்குமா? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணம் குறிப்பு விதிமுறைகளின் ToR) அங்கீகாரத்தில் ஏற்படும் தாமதம் என கூறப்படுகின்றது. குறிப்பு விதிமுறைகள், அதாவது ToR என்றால் என்ன? இதை பற்றி இங்கே காணலாம்.
கடந்த வாரம், மத்திய அமைச்சரவை அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) அதிகரிப்பை அறிவித்தது. இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ உருவாக்கம் குறித்து அமைச்சரவை எந்த புதுப்பிப்பையும் வழங்கவில்லை. லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இன்னும் இது குறித்த புதுப்பிப்புக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான செயல்முறை சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்பட்டால், புதிய சம்பள அமைப்பு ஜூலை 2027 முதல் செயல்படுத்தப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.
இந்த செயல்முறைகளில் 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ உருவாக்கம் மற்றும் சாத்தியமான திருத்தப்பட்ட ஊதிய உயர்வை சமர்ப்பித்தல் ஆகியவை அடங்கும். ஊழியர்கள் 18 மாத நிலுவைத் தொகையையும் பெறலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2025 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், அதன் அறிவிப்பு உட்பட, அதன் தொடர் செயல்முறைகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன. இதில் 8வது ஊதியக் குழு உருவாக்கமும் அடங்கும்.
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கத்தின் தாமதத்திற்கான முக்கிய காரணம், குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படாததுதான் என கூறப்படுகிறது. ToR ஆணையம் எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்குப் பொறுப்பான தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு (NC-JCM), ஜனவரியில் அதன் அறிக்கையையும் சமர்ப்பித்துள்ளது. இது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், அதன் பிறகுதான் 8வது ஊதியக் குழு நடவடிக்கைகள் தொடங்கும்.
பொதுவாக, ஊதியக்குழுக்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அமலுக்கு வருகின்றன. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 டிசம்பரில் நிறைவடைகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஜனவரி முதல் அடுத்த ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும்.
எனினும், 8வது உதியக்குழுவின் நடவடிக்கைகள் மிகவும் மந்தமாகவே உள்ளன. ஆகையால், ஜனவரி 2026 முதல் அடுத்த ஊதியக்குழு அமலுக்கு வருவது மிக கடினம் என கணிக்கப்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழு ஜூலை 2027 இல் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் 18 மாத அரியர் தொகையைப் பெறலாம். அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜூலை 2027 முதல் சம்பள உயர்வையும், கூடுதலாக 18 மாத நிலுவைத் தொகையையும் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
சமீபத்தில் 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜூலை 2025க்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் 3% உயர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, கடந்த வாரம் அகவிலைப்படி 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளிக்கு முன் செய்யப்பட்டுள்ள இந்தத் திருத்தம் 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வாகும். ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செல்லுபடியாகும். இந்த தீபாவளிக்கு முன் நாட்டில் உள்ள 1.2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த உயர்வால் பயனடைவார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.