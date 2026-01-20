8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட் தாக்கம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை.. எச்சரித்த ICRA

8th Pay Commission Arrears: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? இதில் ஏற்படும் தாமதம் மத்திய அரசின் நிதிச்சுமையை எப்படி அதிகரிக்கும்? அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் தாமதமாகும் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. மதிப்பீட்டு நிறுவனமான ICRA, தனது சமீபத்திய அறிக்கையில், இந்த தாமதம் ஊழியர்களை மட்டுமல்லாமல், 2026-27 மத்திய பட்ஜெட் மற்றும் வரும் ஆண்டுகளில் அரசாங்கத்தின் நிதி நிலைமையையும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஜனவரி 2026 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.
இதுவரை, 7வது சம்பளக் குழு 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டதைப் போலவே, 10 ஆண்டு சுழற்சியின்படி, 8வது சம்பளக் குழு ஜனவரி 1, 2026 அன்று செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், முதலீட்டு தகவல் மற்றும் கடன் மதிப்பீட்டு நிறுவனம் (ICRA) ஆணையத்தின் 8வது ஊதியக்குழுவின் அறிக்கை வெளியிடப்பட 15-18 மாதங்கள் ஆகலாம் என்று கூறுகிறது. அதாவது அதுவரை சம்பள திருத்தம் சாத்தியமில்லை.
ICRA-வின் 2026-27 பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின் படி, 8வது ஊதியக்குழுவின் உண்மையான நிதி தாக்கம் உடனடியாகத் தெரியாது, ஆனால் 2028 நிதியாண்டில் தெரியும். ஜனவரி 1, 2026 முதல் அரசாங்கம் இதை பின்னோக்கிச் செயல்படுத்தினால், ஊழியர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் 15 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது திடீரென்று அரசாங்க கருவூலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். 2028 நிதியாண்டில் மட்டும் சம்பளச் செலவு 40-50% உயரக்கூடும் என்று நிறுவனம் மதிப்பிடுகிறது.
கடந்த கால அனுபவம் என்ன சொல்கிறது? கடந்த கால அனுபவமும் இது குறித்து எச்சரிக்கையை வெளியிடுகிறது. 7வது ஊதியக் குழுவில் ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே அரியர் தொகை செலுத்தப்பட வேண்டி இருந்தது. இருப்பினும், ஒரே வருடத்தில் சம்பளச் செலவு 20% க்கும் அதிகமாக அதிகரித்தது.
6வது சம்பளக் குழுவின் தாமதத்தால் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலுவைத் தொகை அளிக்க வேண்டி இருந்தது. இது பல ஆண்டுகளுக்கு பட்ஜெட்டில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. 8வது ஊதியக்குழுவிலும் அதே நிலை இருக்கும் என கருதப்படுகின்றது.
ICRA என்ன எதிர்பார்க்கிறது? இந்த சாத்தியமான அதிர்ச்சியைச் சமாளிக்க, ICRA அரசாங்கம் 2027 நிதியாண்டில் அதன் மூலதனத்தை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்வதை உறுதி செய்வதற்காக மூலதனச் செலவு தோராயமாக 14% அதிகரித்து ₹13.1 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான செய்தி தெளிவாக உள்ளது. சம்பள உயர்வுகள் முடிவுக்கு வரவில்லை, ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. தாமதம் நிச்சயமற்ற தன்மையை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், சம்பள உயர்வு செயல்படுத்தப்படும்போது, கணிசமான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
எளிமையாகச் சொன்னால், 8வது சம்பளக் குழு இனி சம்பளத் திருத்தம் சார்ந்ததாக மட்டுமல்லாமல், வரவிருக்கும் பல பட்ஜெட்டுகளையும் பாதிக்கும் ஒரு பெரிய நிதிப் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது.
