8வது ஊதியக்குழு தாமதமா வந்தாலும் தரமான சம்பவமா வரும்: நிபுணர்கள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. அரசு அளித்த உறுதியால் ஊழியர்களின் உற்சாகம் கூடியுள்ளது. சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Announcement: புதிய சம்பளக் குழுவிற்கான செயல்முறை நீண்டதாக இருக்கும். முதலில் சம்பள ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு, அதன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். அதன் பிறகு குழு உறுப்பினர்கள் பல்வேறு துறைகள், மாநில அரசுகள் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் ஆலோசனைளை மேற்கொள்வார்கள். இதன் அடிப்படையில் குழு தனது பரிந்துரைகளை அரசுக்கு அளிக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது சம்பளக் குழுவின் அடுத்த அப்டேட் மிக விரைவில் கிடைக்கும் என ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபத்தில் மத்திய அரசு, 8வது ஊதியக்குழு மிக விரைவில் அமலுக்கு வரும் என உறுதியளித்திருந்தது.
மத்திய அரசின் உறுதி, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு புதிய தெம்பை அளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பளத்தில் 30–34% உயர்வு இருக்கும் என்றும், அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்படும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சம்பளக் குழுவின் தாக்கம் அதன் திட்டமிடப்பட்ட ஆண்டிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. 7வது சம்பளக் குழு சலுகைகள் ஜனவரி 2016 முதல் பொருந்தக்கூடியதாக இருந்ததைப் போலவே, 8வது சம்பளக் குழுவும் ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என JCM தலைவர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா கூறியுள்ளார்.
அதாவது 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டு அது 2026 மத்தியில் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் அதன் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் காரணமாக ஊழியர்கள் தாமதத்தையே மறந்து விடுவார்கள் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு எப்போது வெளியிடப்படும்? புதிய சம்பளக் குழுவிற்கான செயல்முறை நீண்டது. முதலில் சம்பள ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு, அதன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு குழு உறுப்பினர்கள் பல்வேறு துறைகள், மாநில அரசுகள் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் ஆலோசனைளை மேற்கொள்வார்கள்.
இந்த ஆலனைகளின் அடிப்படையில் ஊதியக்குழு தனது பரிந்துரைகளை தயாரிக்கும். அதன் பிறகு இந்த பரிந்துரைகள் அமைச்சரவையின் இறுதி ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும்.அமைச்சரவை இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னர், 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும்.
இந்த முழு செயல்முறையும் நிறைவடைய வழக்கமாக 1 - 1 1/2 ஆண்டுகள் ஆகலாம். எனினும், ஊழியர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. ஏனெனில் ஜனவரி 2026 முதல் அவர்களுக்கு நிலுவைத் தொகைக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
30–34% சம்பள உயர்வு, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹34,500 இலிருந்து ₹41,000 ஆக உயரலாம். ஸ்பெஷல் டியூட்டி அலவன்ஸ் மற்றும் ரீஜினல் அலவன்ஸ் போன்ற சில அலவன்சுகள் நீக்கப்படலாம். DA, HRA மற்றும் TA பணவீக்கத்தின் அடிப்படையில் திருத்தப்படும்.
சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துதல் மற்றும் தானியங்கி சரிசெய்தல்களுக்கு ஓய்வூதிய முறையில் சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்படலாம். அதிக செயல்திறன் கொண்ட ஊழியர்களுக்கான கூடுதல் சலுகைகள் வழங்கப்படலாம்.
இந்தியாவின் தற்போதைய பணவீக்க விகிதம் சுமார் 6–7% ஆக உள்ளது. இது சாமானியர்களின் நிதி நிலையில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 8வது ஊதியக்குழு மூலம் சம்பள அமைப்பு திருத்தப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு அது மிகவும் தேவையான நிவாரணத்தை வழங்கும். மேலும், நுகர்வு அதிகரிப்பதால் நாட்டின் பொருளாதாரமும் முன்னேற்றம் காணும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.