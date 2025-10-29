English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு எப்போது? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு எப்போது? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு மத்திய அரசு அங்கீகாரம் கொடுத்து விட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?

8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கை முறை மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அதிகரித்த வருமானம் சந்தை தேவையை அதிகரிக்கும், பொருளாதாரத்திற்கு பயனளிக்கும். இருப்பினும், இந்த அதிகரிப்பின் நிதிச் சுமையையும் அரசாங்கம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். 8வது ஊதியக்குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்? ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் எப்போது அமலுக்கு வரும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
1 /11

பரிந்துரை விதிமுறைகள்  அக்டோபர் 28, 2025 அன்று நடந்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் 8வது சம்பளக் கமிஷன் அமைப்பதற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மத்திய அரசு அங்கீகரித்தது.

2 /11

8வது சம்பளக் கமிஷனின் பரிந்துரைகள் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்? பொதுவாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றி, எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளும் ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3 /11

8வது ஊதியக் குழுவின் மூலம் எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்? சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் நன்மை ஏற்படும். மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளைத் தொடர்ந்து, பெரும்பாலான மாநில அரசுகள் தங்கள் ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க ஊதியக் குழுக்களை அமைக்கின்றன.

4 /11

ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நீதிபதி தேசாய் தற்போது இந்திய பத்திரிகை கவுன்சிலின் தலைவராக உள்ளார். அவர் முன்பு ஜம்மு-காஷ்மீர் எல்லை நிர்ணய ஆணையம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் சீரான சிவில் சட்ட வரைவுக் குழுவின் தலைவராக பணியாற்றினார். உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றதிலிருந்து இது அவரது நான்காவது முக்கிய பணியாகும்.

5 /11

ஆணையம் தனது இறுதி அறிக்கையை எப்போது சமர்ப்பிக்கும்? இந்த ஆணையம் தனது இறுதி அறிக்கையை 18 மாதங்களுக்குள் (ஏப்ரல்/மே 2027க்குள்) சமர்ப்பிக்கும். அவ்வப்போது இடைக்கால அறிக்கைகளையும் சமர்ப்பிக்கும். நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை, நிதி விவேகம், வளர்ச்சி மற்றும் நலச் செலவினங்களுக்கான வளங்களின் கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிதி நிலைமையில் அதன் பரிந்துரைகள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் ஆகியவற்றை ஆணையம் கருத்தில் கொள்ளும்.

6 /11

முந்தைய ஊதியக் குழுவான 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள், ஜனவரி 1, 2016 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டன.

7 /11

8வது ஊதியக் குழு அரசாங்க கருவூலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். முந்தைய மதிப்பீடுகளின்படி, அதன் நிதிச் சுமை சுமார் ₹2 முதல் ₹2.5 லட்சம் கோடி வரை இருக்கலாம். இருப்பினும், இந்தப் பணத்தில் சில வரி வடிவத்திலும் அரசாங்கத்திற்குத் திரும்பும். ஜூலை மாதம், கோடக் இன்ஸ்டிட்யூஷனல் ஈக்விடீஸின் அறிக்கை, முந்தைய மத்திய ஊதியக் குழுக்களின் அறிக்கைகளின் தாக்கம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.6-0.8% ஆக இருந்ததாகக் கூறியது.

8 /11

8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக முடிவு செய்யப்படவில்லை. கமிஷன் தனது இறுதி அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, மத்திய அமைச்சரவை ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிக்கும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கின்றது.  8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

9 /11

இதை இரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். 7வது ஊதியக்குழுவை போலவே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய அடிப்படை ஊதியம் = ரூ.18,000 x 2.57 = ரூ.46,260 ஆக இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவில் இந்தக் காரணி அதிகமாக இருந்தால், ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அதிகரிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.

10 /11

தீபாவளிக்குப் பிறகும் பீகார் தேர்தலுக்கு முன்பும் 8வது சம்பளக் கமிஷனுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த முடிவு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாகும்.

11 /11

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

8th Pay Commission 7th pay commission Central government employees salary fitment factor

Next Gallery

ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?