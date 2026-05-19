Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு 2027இல் தான்: அரசு ஊழியர்களை அப்சட் செய்த அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு 2027இல் தான்: அரசு ஊழியர்களை அப்சட் செய்த அப்டேட்

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 19, 2026, 05:14 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:14 PM IST

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? மத்திய அரசு ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வை எப்போது எதிர்பார்க்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Employees1/9

மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் அதிர்ச்சிகரமான செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு உடனடியாக அமல்படுத்தப்பட வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகின்றது.

8th Pay Commission2/9

புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தாலும், திருத்தப்பட்ட ஊதியங்கள் 2027-ஆம் ஆண்டில்தான் வழங்கப்படக்கூடும் என்று 'இந்தியா டுடே' செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Salary Structure3/9

ஊதியக் கட்டமைப்புகள், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து, தனது இறுதிப் பரிந்துரைகளை மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்க ஊதியக் குழுவிற்குத் தேவைப்படும் கால அவகாசமே இந்தத் தாமதத்திற்குக் காரணமாகும்.

8th Pay Commission4/9

மத்திய அமைச்சரவை ஜனவரி 2025 -இல் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, இக்குழு அமைக்கப்பட்டதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டது. முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் போலவே, இம்முறையும் கலந்தாய்வுகளை நிறைவு செய்து, தனது அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு இக்குழுவிற்கு சுமார் 18 மாத கால அவகாசத்தை அரசு வழங்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

8th CPC Latest news5/9

நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அட்டவணையின்படி, ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2027-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் சமர்ப்பிக்கப்படலாம். அதன் பிறகு, அரசு அப்பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்து, திருத்தப்பட்ட ஊதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை இறுதி செய்து அமல்படுத்துவது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடும்.

8th Pay Commission Salary Hike Arrears6/9

எனினும், ஊழியர்கள் நிலுவைத் தொகையின் (Arrears) மூலம் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. புதிய ஊதியத் திருத்தம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுவதால், அதை அமல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதத்தின் காரணமாக, தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குச் சேரவேண்டிய நிலுவைத் தொகையானது பின்னேற்பு முறையில் (retrospectively) வழங்கப்படும்.

8th Pay Commission Fitment Factor7/9

8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்களில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பதே மிக முக்கியமான பேசுபொருளாக உருவெடுத்துள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் திருத்தம் செய்வதற்கு இந்தச் சூத்திரமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 18,000-ஆக உயர்ந்தது. இம்முறையோ, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 3.68 முதல் 3.83 -க்குள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

Salary Hike8/9

ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, அரசு இறுதி செய்யும் சூத்திரத்தைப் பொறுத்து, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் கணிசமான அளவில் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 51,000 முதல் ரூ. 69,000 வரையிலான வரம்பில் அமையக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. எனினும், இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வமான எண்ணிக்கையும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.

 

Dearness Allowance9/9

பின்வரும் முக்கியக் கூறுகளை இந்தக் குழு மறுஆய்வு செய்யும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), போக்குவரத்துப்படி, ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திருத்தங்கள். இந்த பரிந்துரைகளுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தால், 2025 டிசம்பர் 31 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Tags:
8th Pay Commission
salary
pension
Central government employees
Arrears

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சோபா சர்ச்சை... வீடியோ போட்ட கனிமொழி சந்தோஷ் - தவெக எம்எல்ஏவின் விளக்கம்

சோபா சர்ச்சை... வீடியோ போட்ட கனிமொழி சந்தோஷ் - தவெக எம்எல்ஏவின் விளக்கம்

Kanimozhi Santhosh23 min ago
2

உலகை மிரட்டும் எபோலா வைரஸ் தொற்று: காங்கோவில் களேபரம், அறிக்கை வெளியிட்ட WHO

Ebola34 min ago
3

ரோல் நம்பர், பிறந்த தேதி இல்லாமல் ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்!

TN SSLC Result 202638 min ago
4

தவெகவில் இணைந்த 100 நாளிலேயே எம்.எல்.ஏ ஆனேன் - கார்த்திகேயன் பேச்சு!

Madurai1 hr ago
5

ரிஷிகேஷில் தடம் புரண்ட பயணிகள் ரயில்... பயணிகளின் கதி என்ன?

Accident1 hr ago