English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8வது ஊதியக்குழு: தீபாவளிக்கு முன்னர் மத்திய அரசின் சர்ப்ரைஸ்.... சுடச்சுட ஒரு சூப்பர் அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர அதிக மாதங்கள் ஆகும் என நினைக்கும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி! மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே மதிப்பிடப்பட கால அளவிற்கு முன்னதாகவே அதாவது 2026 முதலே அமல்படுத்தப்படலாம் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னதாக, அதன் அமலாக்கம் 2027 வரை ஒத்திவைக்கப்படலாம் என்று நம்பப்பட்டது.

 
1 /11

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நீண்டகால காத்திருப்பு இப்போது முடிவுக்கு வருகிறது. 8வது ஊதியக் குழு விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம் என்று அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இது நடந்தால், நாடு முழுவதும் சுமார் 50 லட்சம் மத்திய ஊழியர்களும் சுமார் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள்.

2 /11

8வது ஊதியக் குழு 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படலாம் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னதாக, அதன் அமலாக்கம் 2027 வரை ஒத்திவைக்கப்படலாம் என்று நம்பப்பட்டது. ஆனால் இப்போது அது விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என்று கூறப்படுகின்றது,  தெரிகிறது. இன்னும் 100 நாட்களில் விரைவாக இதற்கான பணிகளை முடிப்பதற்கான திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகின்றது.

3 /11

சமீபத்தில், அரசு ஊழியர் தேசிய கூட்டமைப்பின் (GENC) பிரதிநிதிகள் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்கை சந்தித்தனர். இந்த விவகாரம் குறித்து மாநில அரசுகளுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாகவும், விரைவில் உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.

4 /11

ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படவுள்ள அதிகரிப்பு மீது உள்ளது. ஊதிய உயர்வு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்தது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.

5 /11

தோராயமாக, அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 லிருந்து ₹26,000 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம். இது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்றாலும், அது நடந்தால், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் ஊழியர்களுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் கிடைக்கும்.

6 /11

அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைப்புகளை மறுஆய்வு செய்ய 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படுகிறது. இந்த மரபைப் பின்பற்றி, 8வது ஊதியக்குழுவும் உருவாக்கப்படும். இது வருமானத்திற்காக அரசாங்கத்தை நம்பியிருக்கும் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் மீது நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

7 /11

மேலே குறிப்பிட்டது போல, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3,00 -க்குள் இருந்தால், குறைந்தபட்ச சம்பளமான ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560 / 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440 / 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040 / 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260 / 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480 / 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000

8 /11

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600 / 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400 / 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400 / 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100 / 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800 / 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000

9 /11

8வது ஊதியக்குழுவுடன் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் டிஏ உயர்வுக்காகவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஜூலை 2025 -இல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் தற்போது 55% ஆக உள்ள அகவிலைப்படி 58% ஆக அதிகரிக்கும்.

10 /11

8வது ஊதியக்குழு விரைவாக அமலுக்கு வரும் என்பது மிகப்பெரிய அப்டேட்டாக வந்துள்ளது. மேலும் தீபாவளிக்கும் முன்னதாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல பரிசுகள் காத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

11 /11

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.  

8th Pay Commission 7th pay commission salary pension salary hike

Next Gallery

இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்