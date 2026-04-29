  • 8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் அதிரடி ஏற்றம்... தில்லி சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள்

8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் அதிரடி ஏற்றம்... தில்லி சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள்

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவுடன் ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கூட்டம் தில்லியில் நடைபெறுகிறது. இதில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக சம்பள உயர்வு பற்றிய முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: NC-JCM ஊழியர் தரப்புக்கும் ஆணையத்தின் தலைவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற முதற்கட்டக் கூட்டத்தின்போது நடந்த விவாதங்கள், ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் தீவிரமாகப் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன என்பதையே தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. வரும் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில், இம்முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து இன்னும் விரிவாக விவாதிக்கப்படவுள்ளன.
ஊதிய உயர்வுக்காக நீண்ட காலமாக காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு நற்செய்தி வந்துள்ளது. ஊதிய மாற்றங்கள் குறித்துப் பணியாற்ற அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட 8-வது ஊதியக் குழுவின் முதல் கூட்டம், நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தின்போது, ​​ஊழியர்களின் ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் படிகள் தொடர்பான முக்கிய விவகாரங்கள் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டன.

இந்தக் கூட்டத்தில், தேசிய கவுன்சில் - கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர் தரப்புச் செயலாளர் கோபால் மிஸ்ரா மற்றும் ஊதியக் குழுவின் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

ஊழியர்களின் பிரதிநிதிகளுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையே, பல அம்சங்கள் குறித்து நடக்கும் முதல் முறையான பேச்சுவார்த்தையாக இது அமைகிறது. ஆகையால், இந்தக் கூட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இக்கூட்டங்களின் முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே, ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எந்தத் திசையில் அமையும் என்பது தீர்மானிக்கப்படும் என்று பரவலாக நம்பப்படுகிறது.

இக்கூட்டத்தின்போது, ​​ஊழியர்களின் தற்போதைய ஊதியக் கட்டமைப்பு, அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் தொடர்பான விவகாரங்களை ஊழியர் தரப்புப் பிரதிநிதிகள் முக்கியமாக முன்வைத்தனர்.

இந்த முழு செயல்முறையிலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது. ஏனெனில், இதுவே அடிப்படை ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கிறது. 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட்டது. தற்போது, ​​8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆகவோ அல்லது அதற்கும் மேலாகவோ உயர்த்தப்படலாம் என்ற எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், இந்தத் தொகை சுமார் ₹46,000 ஆக உயர்ந்தது. புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆகவோ அல்லது அதற்கும் மேலாகவோ நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அந்த ஊழியரின் ஊதியம் ₹50,000 அல்லது அதற்கும் மேலாக உயர வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், இவை அனைத்தும் தற்போதைய கணிப்புகளே. இறுதி முடிவு ஊதியக் குழு சமர்ப்பிக்கும் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலேயே அமையும்.

தற்போதைய பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தங்கள் ஊதியம் மற்றும் படிகளில் உரிய மாற்றங்களைச் செய்வது மிகவும் அவசரத் தேவை என்று ஊழியர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். மேலும், எந்தவொரு ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளிலும் மிக முக்கியப் பங்காற்றும் அங்கமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விரிவான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

இக்கூட்டத்தின்போது, ​​பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கும் இடையே சமநிலையைப் பேணும் வகையில், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் சமமான சலுகைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஊழியர்கள் முன்வைத்தனர். மேலும், ஓய்வூதிய முறையை அதிக வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டதாகவும், பயனுள்ளதாகவும் மாற்றுவதற்கான ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன.

ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், 8-வது ஊதியக் குழுவானது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. தற்போதைய கணிப்புகள் உண்மையாகும் பட்சத்தில், வெகு விரைவில் ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வைக் காண முடியும். இருப்பினும், இது நடைமுறைக்கு வர வேண்டுமானால், ஆணையத்தின் இறுதிப் பரிந்துரைகள் வெளியாகும் வரையிலும், அதற்கு அரசின் ஒப்புதல் கிடைக்கும் வரையிலும் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது. 

