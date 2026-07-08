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8-வது ஊதியக் குழு: ரயில்வே ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கத்துடன் முக்கிய கூட்டம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:09 PM IST

8th Pay Commission: 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, படிகளில் மாற்றம், செயல்முறைகளில் மாற்றம் என பல வித மேம்பாடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு, தனது பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு முன்னர், பல அமைப்புகளுடன் பல இடங்களில் நடத்தி வரும் கருத்துகளைக் கேட்டறியும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ஒடிசாவின் புவனேஸ்வரில் ரயில்வே ஊழியர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தரப்பினருடன் தனது புதிய சுற்று ஆலோசனைகளைத் தொடங்கியுள்ளது.

8th Pay Commission1/8

8வது ஊதியக் குழு

8வது ஊதியக்குழு, தனது பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு முன்னதாக நாடு தழுவிய அளவில் கருத்துகளைக் கேட்டறியும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ஒடிசாவின் புவனேஸ்வரில் ரயில்வே ஊழியர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தரப்பினருடன் 8-வது ஊதியக் குழு தனது புதிய சுற்று ஆலோசனைகளைத் தொடங்கியுள்ளது.

Salary Hike2/8

சம்பள உயர்வு

ஜூலை 6-ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த விவாதங்கள், ரயில்வே ஊழியர்களின் ஊதியம், ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த பணிச்சூழல் உள்ளிட்ட முக்கிய விவகாரங்கள் மீது கவனம் செலுத்துகின்றன.

Salary Revisions3/8

ஊதிய மாற்றங்கள்

வரவிருக்கும் ஊதிய மாற்றங்கள் குறித்த பல்வேறு தரப்பினரின் கவலைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளைக் கண்டறிய 8-வது ஊதியக் குழு அவர்களுடன் கலந்துரையாடி வருகிறது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கருத்துகளை கண்டறியும் நோக்கில் குழு இந்த சந்திப்புகளை நடத்தி வருகின்றது.

8th Pay Commission4/8

8வது ஊதியக் குழு

தனது கருத்துக்கேட்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ஊழியர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுடன் இதேபோன்ற ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ள 8-வது ஊதியக் குழு ஜூலை 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் கொல்கத்தாவிற்கும் செல்லவுள்ளது.

Railway Employees5/8

ரயில்வே பணியாளர்கள்

ஊதிய மாற்றங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கு முன்னதாக, ரயில்வே பணியாளர்களின் பணிச்சூழலை 8-வது ஊதியக் குழு கூர்ந்து ஆராயத் திட்டமிட்டுள்ளது. இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையாக பார்க்கப்பட்கின்றது.

NFIR6/8

நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேமென்

ஜூலை 2, 2026 அன்று 'நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேமென்' (NFIR) மற்றும் 'ஆல் இந்தியா ரயில்வேமென் ஃபெடரேஷன்' (AIRF) ஆகிய அமைப்புகளுக்கு ரயில்வே வாரியம் அனுப்பிய கடிதத்தின்படி, ஊழியர்களின் பணிச்சூழலைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ளும் வகையில் ரயில்வே செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளை நேரில் பார்வையிட இக்குழு உத்தேசித்துள்ளது.

Railway Employees7/8

ரயில்வே ஊழியர்கள்

இந்த ஆலோசனைகள் மற்றும் கள ஆய்வுகள் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள், ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பணி நிபந்தனைகள் குறித்த குழுவின் பரிந்துரைகளை வடிவமைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8th Pay Commission8/8

8-வது ஊதியக் குழு

8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, படிகளில் மாற்றம், செயல்முறைகளில் மாற்றம் என பல வித மேம்பாடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

TAGS:
8th Pay Commission
Central government employees

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