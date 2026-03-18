8வது ஊதியக்குழுவில் 5 பதவி உயர்வுகள், 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய மாற்றம்: AITUC கோரிக்கை

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். AITUC ஊதியக்குழுவிடம் தனது பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: 7வது ஊதியக் குழுவின் முன்னுதாரணத்தின் அடிப்படையில், ​​8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் பின்னோக்கி நடைமுறைக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் பின்னோக்கி அமல்படுத்தப்பட்டால், அதன் செயலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம் கணிசமான அளவிலான நிலுவைத் தொகை உருவாகக் காரணமாக அமையலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவின் பணிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், இந்த 8வது ஊதியக் குழு ஒரு கண்ணியமான ஊதிய உயர்வை அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளனர். நவம்பர் 2025 -இல் ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (Terms of Reference - ToR) அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள், ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரை அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ஜனவரி 1, 2026 முதல் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வுகளை 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஊதியத் திருத்தம் ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ளதால், ஊதிய விகிதங்கள், ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் பிற சலுகைகளின் திருத்தம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் என்று அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (AITUC) கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தால், ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்பட்ட ஊதிய அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்று ஊழியர்கள் நம்புகின்றனர். ஒரு ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் மிக முக்கியமான நிதிப் பலன்களில் ஒன்று அரியர் தொகை ஆகும்.

7வது ஊதியக் குழுவில் ஊழியர்கள் கணிசமான அளவிலான அரியர் தொகையைப் பெற்றனர். 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் திருத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் ஜூலை 2016 முதல் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், ஜனவரி 2016 முதல் கணக்கிடப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை ஊழியர்கள் பெற்றனர்.

முந்தைய ஊதியக் குழுவின் முன்னுதாரணத்தின் அடிப்படையில், ​​8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் பின்னோக்கி நடைமுறைக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் பின்னோக்கி அமல்படுத்தப்பட்டால், அதன் செயலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம் கணிசமான அளவிலான நிலுவைத் தொகை உருவாகக் காரணமாக அமையலாம்.

8-வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் சமர்ப்பித்து, அதன் அமலாக்கம் 2028 வரை நீடித்தால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் புதிய ஊதிய விகிதங்களின் அடிப்படையில் ஊழியர்கள் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8வது ஊதியக் குழுவில் குறைந்தது 3.0 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று AITUC கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. 3.0 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஊதியத்தை கணிசமாக உயர்த்துவதோடு, அரசு ஊழியர்களின் நிதி நிலையையும் மேம்படுத்தும் என்று AITUC தெரிவித்துள்ளது.

தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றை ரத்து செய்துவிட்டு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருமாறு ஊழியர் சங்கம் 8வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளது. நாடாளுமன்றக் குழுவின் பரிந்துரைக்கு இணங்க, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதியத்தை 5 சதவீதம் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று அச்சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை குறைந்தது 6 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்று AITUC முன்மொழிந்துள்ளது.

'பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் நலவாழ்வுச் சட்டம் 2007'-இன் விதிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போதுள்ள 3 குடும்ப அலகுகளுக்குப் பதிலாக, குடும்ப அலகை 5 அலகுகளாகக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளுமாறு அச்சங்கம் 8-வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளது. இணைய வசதி போன்ற அன்றாடத் தொழில்நுட்பத் தேவைகளுக்காக ஏற்படும் செலவுகளையும் ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாகவே கருத வேண்டும் என்று அச்சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.  

கம்யுடேஷன் பென்ஷன், அதாவது ஓய்வூதிய மாற்றீட்டுத் தொகையை மீண்டும் முழுமையாகப் பெறும் கால அளவை, தற்போதுள்ள 15 ஆண்டுகளிலிருந்து 11 முதல் 12 ஆண்டுகளாகக் குறைக்குமாறு ஊழியர் சங்கம் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. 30 ஆண்டுகால அரசுப் பணி வாழ்வில், குறைந்தது ஐந்து பதவி உயர்வுகள் (Promotions) வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சங்கம் கோரியுள்ளது.  

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

பங்குனி 4 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?