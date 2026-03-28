8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission NC JCM: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. JCM (கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு) தேசிய கவுன்சில் (ஊழியர் தரப்பு) சார்பில் முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை, தற்போதுள்ள ₹18,000-லிருந்து ₹54,000 முதல் ₹58,000 வரையிலான வரம்பிற்கு உயர்த்த வேண்டும் என்று JCM மற்றும் பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
8வது ஊதியக்குழு குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே நிலவி நிலவி வருகிறது. இது குறித்த புதிய தகவல்கள் ஏறக்குறைய தினமும் வெளியாகி, ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இதில் பெரும்பாலும் உண்மையான விவரங்களாக இருந்தாலும், சில வதந்திகளாகவும் இருக்கின்றன.
இதற்கிடையில் JCM (கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு) தேசிய கவுன்சில் (ஊழியர் தரப்பு) சார்பில் சில சார்பாக மத்திய அரசிடமும் ஊதியக் குழுவிடமும் சில முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை, தற்போதுள்ள ₹18,000-லிருந்து ₹54,000 முதல் ₹58,000 வரையிலான வரம்பிற்கு உயர்த்த வேண்டும் என்று JCM மற்றும் பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துத் தேவைகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் 'ஐக்ராய்டு ஃபார்முலா'வின் (Aykroyd Formula) அடிப்படையில் இந்தக் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. தற்போது 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 2.86 முதல் 3.25 வரையிலான வரம்பிற்குள் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. கண்ணியமான ஊதிய உயர்வை உறுதி செய்வதற்கு, குறைந்தபட்சம் இந்த அளவிலாவது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அமைவது அவசியம் என்பது ஊழியர் சங்கங்களின் வாதமாக உள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ₹20,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படும் நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
தற்போதுள்ள மத்திய அரசு விதிமுறைகளின்படி, 80 வயது நிறைவடைந்த பின்னரே கூடுதல் ஓய்வூதியச் சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 80 வயது வரை காத்திருப்பது மிக நீண்ட கால இடைவெளி என்றும், அந்த வயதில் உடல்நலம் சார்ந்த செலவுகள் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் வாதிடும் JCM, கூடுதல் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும் வயதை 65 ஆக மாற்ற வேண்டும் என்றும், 65 வயதில் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் கூடுதலாக 5% உயர்வு, 70 வயதில் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் கூடுதலாக 10% உயர்வு, 70 வயதில் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் கூடுதலாக 15% உயர்வு என இதை வழங்க வேண்டும் என்றும் முன்மொழிந்துள்ளது.
தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய முறை (UPS) ஆகிய இரண்டையும் ரத்து செய்துவிட்டு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) முழுமையாக மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று JCM வலியுறுத்தி வருகிறது. தேசிய ஓய்வூதிய முறை சந்தை நிலவரங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், பங்குச் சந்தையில் வீழ்ச்சி ஏற்படும் பட்சத்தில், ஊழியர்களின் நிதி இழக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதாக JCM சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும், இதில் ஓய்வூதியத் தொகைக்கு எந்த வித உத்தரவாதமும் வழங்கப்படவில்லை.
50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் JCM சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஓய்வுபெறும் நேரத்தில் விடுப்பை பணமாக மாற்றிக்கொள்ளும் (Leave Encashment) வரம்பை, தற்போதுள்ள 300 நாட்களிலிருந்து 400 நாட்களாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது.
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 3 சதவீத ஆண்டு ஊதிய உயர்விற்குப் பதிலாக, 5 முதல் 7 சதவீதம் வரை ஆண்டு சம்பள உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு அது மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
