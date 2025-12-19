8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு, அரியர்... மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்ஸ்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய குறிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Key Details: 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான விஷயங்கள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே நீண்ட காலமாக விவாதப் பொருளாக இருந்து வருகின்றன. புதிய ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்? இப்படி பல கேள்விகள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உள்ளன. இவற்றுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தற்போது நடக்கும் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு அளித்த சமீபத்திய பதில்களைத் தொடர்ந்து, பல முக்கியமான விஷயங்கள் பற்றிய விவரங்கள் கிடைத்துள்ளன. இருப்பினும் இன்னும் சில குழப்பகங்களும் உள்ளன என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
8வது ஊதியக் குழுவை உருவாக்குவதற்கும் அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களின் அனைத்து அம்சங்களையும் மதிப்பாய்வு செய்து அதன் அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்க ஆணையத்திற்கு சுமார் 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அமலாக்க தேதி பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, சம்பள ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படும் தேதி குறித்த முடிவு அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட பிறகு எடுக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. எனவே, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு இன்னும் குறிப்பிட்ட தேதி எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
10 ஆண்டு விதிப்படி, 8வது சம்பள ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், அறிக்கையின் செயல்முறை, அமைச்சரவை ஒப்புதல் மற்றும் அறிவிப்பு முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், உண்மையான சலுகைகள் நிறைவேற சிறிது நேரம் ஆகலாம். இதற்கான குறிப்பிட்ட தேதியை அரசாங்கம் அறிவிக்கவில்லை.
சம்பள ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் தாமதமாக செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் முந்தைய தேதி, அதாவது உண்மையான அமலாக்க தேதியிலிருந்து நிலுவைத் தொகையைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இது ஏற்கனவே 7வது சம்பள ஆணையத்தில் நடந்துள்ளது.
கடந்த கால அனுபவத்தை இங்கே கருத்தில் கொண்டால், 6வது ஊதியக்குழு சராசரியாக 40% வரை சம்பள உயர்வைக் கண்டது. 7வது ஊதியக்குழு தோராயமாக 23–25% அதிகரிப்பைக் கண்டது. மதிப்பீடுகளின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் 20% முதல் 35% வரை அதிகரிக்கக்கூடும். எனினும், தற்போது, எதையும் உறுதியாகக் கூற முடியாது.
8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.4 முதல் 3.0 வரை இருக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது நடந்தால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 இலிருந்து தோராயமாக ₹30,000 முதல் ₹32,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும்.
ஓய்வூதியத் திருத்தமும் 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பிற்குள் வரும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது சுமார் 6.5 முதல் 7 மில்லியன் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும். புதிய ஓய்வூதியக் கணக்கீடு புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும்.
அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DA/DR) சேர்க்கப்படுமா என்பது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே ஒரு முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. தற்போது DA அல்லது DR ஐ அடிப்படை சம்பளத்தில் இணைக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஊதிய ஆணைய அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட பிறகு, அரசாங்கம் பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளுக்கு தேவையான நிதியை ஒதுக்கி, பின்னர் அமைச்சரவையின் ஒப்புதலைப் பெறும். அப்போதுதான் புதிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தின் உண்மையான பலன்கள் கிடைக்கத் தொடங்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.