8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், OPS, CGHS.... பல மாற்றங்களை கோரும் முக்கிய NC JCM கூட்டம் இன்று

8th Pay Commission NC JCM: 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பாக மார்ச் 13 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று மத்திய ஊழியர் அமைப்புகள் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நடத்துகின்றன. இதில் என்னென்ன அம்சங்கள் விவாதிக்கப்படும்? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: இன்று நடக்கவுள்ள கூட்டத்தில் ஊழியர் அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். இந்தக் கூட்டத்தில் என்னென்ன கோரிக்கைகள் எழுப்பப்படலாம் என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான மத்திய அரசு ஊழியர் அமைப்புகளின் கோரிக்கைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, NC-JCM (பணியாளர்கள் தரப்பு) பொதுச் செயலாளரும் AIRF இன் பொதுச் செயலாளருமான ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா, நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய ஊழியர் அமைப்புகள் கலந்து கொள்ளும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தைக் கூட்டுகிறார்.
சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS), மத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS) மற்றும் ஒரு வருட பெற்றோர் பராமரிப்பு விடுப்பு போன்ற பிரச்சினைகள் இந்தக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் மன்ஜீத் சிங் படேல், ஊழியர்கள் தரப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்பார். ஊழியர்களின் பல முக்கிய கோரிக்கைகள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என அவர் கூறியுள்ளார். இது பின்னர் சம்பளக் குழுவிற்கு அனுப்பப்படும் பொதுவான குறிப்பாணையில் சேர்க்கப்படலாம். 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் யூனியன் பிரதேசங்கள் (UTகள்) மற்றும் மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகள் (CABகள்) ஊழியர்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளை வலுவாக முன்வைப்பதே தனது முயற்சி என்று மன்ஜீத் படேல் கூறினார்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பான அனைத்து உத்தரவுகளும் யூடி மற்றும் சிஏபி ஊழியர்களுக்கும் பொருந்த வேண்டும் என்பதே கூட்டமைப்பின் முதன்மையான கோரிக்கை. தற்போது, மத்திய அரசின் உத்தரவுகள் பெரும்பாலும் இந்த ஊழியர்களை தாமதமாக சென்றடைகின்றன அல்லது செயல்படுத்தப்படுவதில்லை. 2021 ஓய்வூதிய ஆணை மற்றும் 2025 ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (யுபிஎஸ்) போன்ற முடிவுகள் பல சிஏபி ஊழியர்களுக்கு இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை.
யூடி மற்றும் சிஏபி ஊழியர்களும் சிஏபி சலுகைகளைப் பெற வேண்டும் என்பதே கூட்டமைப்பின் இரண்டாவது முக்கிய கோரிக்கை. தற்போது, UPSC மூலம் பணியமர்த்தப்படாத ஊழியர்கள் CGHS சலுகைகளைப் பெறுவதில்லை. அவர்கள் மாநில அல்லது உள்ளூர் சுகாதாரத் திட்டங்களிலிருந்து மட்டுமே பயனடைகிறார்கள். பிரச்சனை என்னவென்றால், ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் வேலையின் போது வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வசிக்கிறார்கள். ஆனால் ஓய்வு பெற்றவுடன், அவர்கள் தங்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்குத் திரும்புகிறார்கள், அங்கு பணமில்லா சிகிச்சை கிடைப்பதில்லை. சிஏஜிஹெச்எஸ் பெறுவது ஊழியர்களுக்கு நாடு முழுவதும் சிகிச்சையை அணுக உதவும் என்று கூட்டமைப்பு கூறுகிறது.
யூடி ஆசிரியர்களுக்கான விடுமுறை நாட்களை அதிகரிக்கவும் கூட்டமைப்பு கோரியுள்ளது. தற்போது, அவர்கள் வருடத்திற்கு 8 சாதாரண விடுப்புகள் (CL) மற்றும் 10 ஈட்டிய விடுப்புகள் (EL) பெறுகிறார்கள். இதை 14 CL மற்றும் 30 EL ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அமைப்பு விரும்புகிறது.
மற்றொரு முக்கியமான கோரிக்கை ஆண் ஊழியர்களுக்கு ஒரு வருட பெற்றோர் அல்லது குடும்ப பராமரிப்பு விடுப்பை அறிமுகப்படுத்துவதாகும். தற்போது, பெண்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பைப் (Child Care Leave) பெறுகிறார்கள், ஆனால் ஆண் ஊழியர்களுக்கு அத்தகைய ஏற்பாடு இல்லை. தற்போது, ஆண் ஊழியர்கள் 15 நாட்கள் மட்டுமே தந்தைவழி விடுப்பை பெறுகிறார்கள்.
மேலும், பணி ஓய்வில் விடுமுறை பணமாக்கல் வரம்பை 300 லிருந்து 400 நாட்களாக உயர்த்தவும் கூட்டமைப்பு கோரியுள்ளது. ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் போது ஈட்டிய விடுப்பைப் பெறுகிறார்கள், இதன் அதிகபட்ச வரம்பு தற்போது 300 நாட்கள் ஆகும். பல ஊழியர்களுக்கு வயதான பெற்றோர் அல்லது தீவிரமாக நோய்வாய்ப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் உள்ளனர், அவர்களைப் பராமரிக்க நீட்டிக்கப்பட்ட விடுப்பு தேவை என்று கூட்டமைப்பு கூறுகிறது. திருமணங்கள், குழந்தை தொடர்பான விழாக்கள் அல்லது பெற்றோர் இறுதிச் சடங்குகள் போன்ற குடும்பப் பொறுப்புகளுக்கு 28 நாட்கள் விடுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அமைப்பு முன்மொழிந்துள்ளது.
சம்பளங்கள், ஓய்வூதியங்கள், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சேவை நிலைமைகள் தொடர்பான 18 கேள்விகளுக்கு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அமைப்புகளிடமிருந்து 8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளைக் கோரியுள்ளது. பதில்களை ஆன்லைனில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க முடியும்.
பல ஊழியர் அமைப்புகள் ஏற்கனவே தங்கள் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன. இப்போது NC (JCM) ஊழியர்கள் தரப்பு அனைத்து அமைப்புகளின் கோரிக்கைகளையும் இணைத்து ஒரு பொதுவான குறிப்பாணையைத் தயாரித்து வருகிறது, இது பின்னர் சம்பள ஆணையத் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.