Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /இரண்டாம் பாதியில் அடியெடுத்து வைக்கும் 8வது ஊதியக் குழு: சென்னையில் முக்கிய கூட்டம்

இரண்டாம் பாதியில் அடியெடுத்து வைக்கும் 8வது ஊதியக் குழு: சென்னையில் முக்கிய கூட்டம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:19 PM IST

8th Pay Commission News: நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான 8வது ஊதியக் குழு தனது பதவிக்காலத்தின் இரண்டாம் பாதியில் அடியெடுத்து வைத்து, அடுத்த சில மாதங்களில் கலந்தாய்வுகள் மற்றும் விவாதங்களை நிறைவு செய்வதில் கவனம் செலுத்தவுள்ளது.

Central Governmemnt Employees News: 8வது ஊதியக் குழு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய அமைப்பு, ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் பிற பணி நிபந்தனைகளை மறுஆய்வு செய்யும் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. தனது செயல்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி (ToR), இக்குழு மே-ஜூன் 2027 வாக்கில் தனது இறுதி அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Central Government Employees1/8

மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழு குறித்த பல முக்கிய அப்டேட்கள் அடுத்தடுத்து வந்த வண்ணம் உள்ளன. நவம்பர் 2025-இல் அமைக்கப்பட்ட 8-வது ஊதியக் குழுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 18 மாத காலத்தில் ஒன்பது மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. அதாவது குழுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கால அவகாசத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி முடிந்துவிட்டது.

Ranjana Prakash Desai2/8

நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்

இந்த முக்கிய மைல்கல்லைத் தொடர்ந்து, நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான இக்குழு தனது பதவிக்காலத்தின் இரண்டாம் பாதியில் அடியெடுத்து வைத்து, அடுத்த சில மாதங்களில் கலந்தாய்வுகள் மற்றும் விவாதங்களை நிறைவு செய்வதில் கவனம் செலுத்தவுள்ளது. தனது பணிகளின் இரண்டாம் கட்டத்திற்குள் நுழையும் இக்குழு, இறுதிப் பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்னதாக, டெல்லி மற்றும் பிற நகரங்களில் புதிய ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி, நாடு முழுவதும் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனான (stakeholders) ஆலோசனைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

8th Pay Commission3/8

8வது ஊதியக் குழு

8வது ஊதியக் குழு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய அமைப்பு, ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் பிற பணி நிபந்தனைகளை மறுஆய்வு செய்யும் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. தனது செயல்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி (ToR), இக்குழு மே-ஜூன் 2027 வாக்கில் தனது இறுதி அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Employee Unions4/8

8-வது ஊதியக் குழுவின் சமீபத்திய செய்திகள்: டெல்லியில் புதிய ஆலோசனைக் கூட்டங்கள்

புது தில்லியில் ஆகஸ்ட் 7 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10, 2026 ஆகிய தேதிகளில் தகுதியுள்ள ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டமைப்புகளுடன் புதிய சுற்று ஆலோசனைகள் நடத்தப்படும் என குழு அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பித்திருந்தாலும், இதுவரை குழுவுடன் கலந்துரையாடாத மத்திய அரசு, யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் டெல்லியைச் சேர்ந்த ஊழியர் அமைப்புகளுக்காக இந்தக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

8th Pay Commission5/8

8வது ஊதியக்குழு

டெல்லி தவிர, இதுவரை நாட்டின் பல பகுதிகளில் இக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. வருங்காலத்திலும் பல நகரங்களில் கூட்டங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாடு தழுவிய ஆலோசனை கூட்டங்களும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக சென்னை, புதுச்சேரி மற்றும் சண்டிகர் ஆகிய இடங்களிலும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனான கலந்துரையாடல்களை இக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்னதாக, ஊதிய திருத்தம், படிகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் பணி தொடர்பான பிற விஷயங்கள் குறித்து ஊழியர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அரசு அமைப்புகளிடமிருந்து கருத்துக்களைப் பெறுவதே இந்தக் கூட்டங்களின் நோக்கமாகும்.

8th Pay Commission Latest Update6/8

8-வது ஊதியக் குழுவின் சமீபத்திய செய்திகள்: குழுவின் பங்கு குறித்து நிதியமைச்சகம் விளக்கம்

ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ளும்போது மத்திய அரசுக்கு அவ்வப்போது முன்னேற்ற அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கட்டாயம் 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கு இல்லை என்று நிதியமைச்சகம் சமீபத்தில் மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தது. மத்திய அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு விதிமுறைகளின் கீழ் இக்குழு சுதந்திரமாகச் செயல்படுவதாகவும், தனது ஆலோசனை செயல்முறையைத் தீர்மானிப்பதில் அதற்கு நெகிழ்வுத்தன்மை இருப்பதாகவும் அமைச்சகம் கூறியது.

8th Pay Commission Fitment Factor7/8

8-வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ முடிவு ஏதுமில்லை

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' குறித்த ஊகங்கள் தொடர்ந்து நிலவுகின்றன. BPMS, NC-JCM மற்றும் AIDEF உள்ளிட்ட பல ஊழியர் அமைப்புகள், 3.8 முதல் 4.0 வரையிலான வரம்பில் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் இருக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இருப்பினும், ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர், சம்பள உயர்வு ஆகியவை பற்றிய விவரங்களை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.

8th Pay Commission Update8/8

8வது ஊதியக் குழுவின் சமீபத்திய செய்திகள்

கலந்தாலோசனை கூட்டங்கள் நிறைவடைந்தவுடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகள் ஆகியவை பற்றிய அப்டேட்கள் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே அதிகமாக உள்ளது.

TAGS:
8th Pay Commission
Central government employees

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடகாவிற்கு CM விஜய் வர வேண்டாம்! டி.கே.சிவகுமார் கறார்..
2
3
4
5