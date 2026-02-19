English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. தற்போது 8வது ஊதியக்குழு எந்த கட்டத்தில் உள்ளது? அமலாக்கம் பற்றிய முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு தனது முதல் அறிக்கையை டிசம்பர் 2026க்குள் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது சம்பள உயர்வுக்கான முக்கிய சூத்திரத்தை கோடிட்டுக் காட்டும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் பணி மிகப்பெரியது. ஆகையால், அதன் அமலாக்கத்தில் அதிக நேரம் எடுக்கும். குழு உருவாக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஊதிய ஆணையத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விதிகள் கிட்டத்தட்ட நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். முறையான நடைமுறை முதலில் இடைக்கால அறிக்கையை வெளியிடுவதாகும். இந்த அறிக்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம் புதிய ஊதிய அளவுகோல் செயல்படுத்தப்படும் தேதி மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் நிர்ணயம்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்று சிறிது காலமாக பேச்சு இருந்து வருகிறது. ஆனால் 1.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். ஜனவரி 1, 2026 முதல் அகவிலைப்படி (DA) 60% ஆக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த அகவிலைப்படி தொகை அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படும். இதற்கு பிறகு இது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படும். இது ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் மரியாதைக்குரிய அதிகரிப்பை உறுதி செய்யும்.

8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக செயலில் உள்ளது. அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் நேரலையில் உள்ளது. குழு பங்குதாரர்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து பரிந்துரைகளைக் கோரியுள்ளது. 18 முக்கிய கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கோரும் விரிவான கேள்வித்தாள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கேள்விகளின் அடிப்படையில், ஊழியர்களின் பே மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பது முடிவு செய்யப்படும்.

இது ஒரு பழைய ஊதியக் குழு நடைமுறை. புதிய ஊதியக் குழு அறிமுகப்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், முந்தைய அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்படும். அதன் பிறகு அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படும். அகவிலைப்படி தற்போது 60% ஐ எட்டியுள்ளதால், அடிப்படை சம்பளத்துடன் இது இணக்கப்படும்.

அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவின் அறிக்கைகளிலிருந்து அரசாங்கம் முந்தைய மரபுகளைப் பின்பற்றும் என்பது தெளிவாகிறது. 7வது சம்பள கமிஷன் ஜனவரி 1, 2016 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, எனவே 8வது சம்பள கமிஷன் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அறிக்கை தாமதமானாலும், ஜனவரி 2026 முதல் பணியாளர்கள் சலுகைகளுடன் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, சம்பள ஆணையம் சம்பள உயர்வுகளைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு அவர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பையும் இது தீர்மானிக்கிறது. 1.92 இன் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அகவிலைப்படி ரீசெட் டிஏ சரிசெய்தல் அவர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டமிடல், கடன் தகுதி மற்றும் பணவீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடும் திறனை நேரடியாகப் பாதிக்கும்.

ரயில்வே, பாதுகாப்பு, தபால் மற்றும் பிற அனைத்து மத்திய துறைகளிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான பதவிகளின் சம்பள அமைப்புகளை கமிஷன் உன்னிப்பாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். எந்தவொரு தர ஊதியத்திலும் எந்த முரண்பாடுகளும் இல்லை என்பதை குழு உறுதி செய்ய வேண்டும். எனவே, ஊழியர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லாத வகையில் ஒரு இடைநிலை நிலை அறிக்கையை வழங்க இடைக்கால அறிக்கைக்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

8வது ஊதியக்குழுவில் நிர்ணயிக்கப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 20-25% சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

8வது ஊதியக்குழு தனது அறிக்கையை 2027 இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், இதன் உண்மையான அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் கருதப்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதால், அந்த தேதி முதல் ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

