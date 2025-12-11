8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி? குறிப்பு காட்டிய அமைச்சர்

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. 2026 பட்ஜெட்டில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சுமார் 50.14 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தோராயமாக 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பள உயர்வுகளுக்கு நிதி ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். ஆகையால், பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு பற்றிய முக்கிய தகவல்கள் வெளியிடப்படலாம் என்பது தெளிவாகிறது.
8வது ஊதியக் குழு குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆர்வம் நிலவுகிறது. இதன் அமலாக்கம் தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் ஏராளமான வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. உதாரணமாக, இது ஜனவரி 1, 2026 அன்று தொடங்கும் என்றும், அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைக்கப்படும் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர்.
இருப்பினும், இந்த வதந்திகளை முறியடிக்கும் விதமாக, 8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி திங்களன்று மக்களவையில் தெளிவுபடுத்தினார். மேலும், அகவிலைப்படியை அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைப்பது குறித்தும் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமித்ததோடு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் அங்கீகாரம் அளித்தது. நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான இந்தக் குழு, தற்போது 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரைகளைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான கேள்விக்கு அளித்த பதிலில், நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சுமார் 50.14 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தோராயமாக 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பள உயர்வுகளுக்கு நிதி ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். எனவே, பட்ஜெட் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால், பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு பற்றிய முக்கிய தகவல்கள் வெளியிடப்படலாம் என்பது தெளிவாகிறது. 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு பட்ஜெட்டின் போது வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழு (CPC) அதிகாரப்பூர்வமாக அமைக்கப்பட்டு, தற்போது செயல்பட்டு வருவதை இந்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், ஜனவரி 1, 2026 அன்று இதை அமல்படுத்துவது குறித்து எந்த உறுதிமொழியும் அளிக்கப்படவில்லை. திங்களன்று மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பணிக்கான விதிமுறைகள் (ToR) நவம்பர் 3, 2025 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். இது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே தனது பணியைத் தொடங்கிவிட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது.
இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பு, நாடு எதிர்கொள்ளும் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமைகள், நிதிப் பொறுப்பின் அவசியம் மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கான நிதிசார் தாக்கங்கள் ஆகியவற்றை இந்தக் குழு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டது. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்த நிதி ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்திற்கு உறுதியளித்தது.
வழக்கமாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஓரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படுகின்றது. 7வது உதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைகின்றன. 10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். அப்படி ஜனவரி முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தால், உண்மையான அமலாக்கம் எப்போது தொடங்கினாலும், ஜனவரி 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவில் இது 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பின்னரே இது பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், குறைந்தபட்ச சம்பளமாக ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம். 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260, 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480, 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.