  8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்

8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்குமா? முக்கிய தகவல் இதோ.

8th Pay Commission DA Merger: இந்த மாதம் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறவில்லை என்று கூறி, ஊழியர் சங்கங்கள் இதில் பல மாற்றங்களை கோரியுள்ளன. நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதற்கான பதில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
1 /11

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், அதற்கு முன் தினம் தினம் இதன் செயலாக்கத்திற்கு தொடர்புடைய பல அப்டேட்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.

2 /11

சில நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறவில்லை என்று கூறி, ஊழியர் சங்கங்கள் இதில் பல மாற்றங்களை கோரியுள்ளன. இது பற்றி பிரதமர் மோடிக்கும் ஊழியர் சங்கங்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளன.

3 /11

டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளது. இதில் 8வது உதியக்குழு குறித்த பல கேள்விகளுக்கு விடைகள் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

4 /11

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை கூர்ந்து கவனிப்பார்கள். இந்த கூட்டத்தொடரில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் சர்ச்சைக்குரிய பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) மற்றும் அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பதற்கான நீண்டகால கோரிக்கை குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

5 /11

கிட்டத்தட்ட 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களை குழுவின் வரம்பிலிருந்து வேண்டுமென்றே விலக்கியதாகவும், இந்த மாத தொடக்கத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ToR இல் எந்த செயல்படுத்தல் தேதியையும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றும் அரசாங்கம் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. ToR உடனடியாக திருத்தப்படாவிட்டால் நாடு தழுவிய போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என ஊழியர் சங்கங்கள் ஏற்கனவே கூறியுள்ளன.

6 /11

நிதி அமைச்சகத்திடம் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன: (i) ToR ஏன் ஓய்வூதியதாரர்களில் ஒரு பெரிய பகுதியை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. (ii) தற்போதைய அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதா? (iii) 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு என்ன? (iv) கோவிட் காலத்திலிருந்து முடக்கப்பட்ட 18 மாத DA/DR நிலுவைத் தொகையை வெளியிடுதல்.

7 /11

எம்.பி. ஆனந்த் பதௌரியா தாக்கல் செய்த, மக்களவையில் ஏற்கனவே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஒரு நட்சத்திரக் கேள்வி, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமைப்பு மற்றும் நிவாரணமாக உடனடி DA இணைப்பு குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று நேரடியாகக் கோருகிறது. DA இணைப்பு ஒரு புதிய விஷயம் இல்லை என்றும், இந்த செயல்முறை ஏற்கனவே நடங்துள்ளது என்றும் தேசிய கவுன்சில்-JCM செயலாளர் (பணியாளர் பக்கம்) ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா கூறினார். அரசாங்கம் இந்தக் கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து புறக்கணித்தால் தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டங்களைத் தொடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

8 /11

தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்தி வரும் பிற முக்கிய கோரிக்கைகள்: NPS/UPS-ஐ ரத்து செய்தல் மற்றும் அனைவருக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீட்டமைத்தல், 7வது ஊதியக்குழுவில் பயன்படுத்தப்பட்ட 2.57 ஐ விட அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், நிலுவையில் உள்ள DA நிலுவைத் தொகையை விடுவித்தல் (ஜனவரி 2020–ஜூன் 2021), கருணை நியமனங்களுக்கான 5% உச்சவரம்பை நீக்குதல், அவுட்சோர்சிங் செய்வதற்குப் பதிலாக லட்சக்கணக்கான காலியிடங்களை நிரப்புதல்.

9 /11

திங்கட்கிழமை தொடங்கும் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில், கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே வளர்ந்து வரும் அமைதியின்மையைத் தணிக்க அரசாங்கத்தின் மீது அழுத்தம் உள்ளது. இவற்ருக்கு முறையான பதில்கள் கிடைக்காவிட்டால், வரும் வாரங்களில் அமைச்சகங்கள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள், வேலைநிறுத்தங்கள் மற்றும் ஓய்வூதிய போராட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடும்.

10 /11

8வது சம்பளக் குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் ToR -இல் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி இல்லாதது மற்றும் அதில் தவிர்க்கப்பட்டுள்ள பல அம்சங்கள் ஆகியவை மத்திய அரசுக்கும் அதன் பணியாளர்களுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கடுமையான மோதலைத் தூண்டியுள்ளன. அனைவரின் பார்வையும் இப்போது டிசம்பர் 1 அன்று கூடும் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் மீதுள்ளது. இதில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

11 /11

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

