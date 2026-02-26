8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு அப்டேட் உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகள் பற்றிய முக்கிய கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெறுகிறது. இதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சம்பள உயர்வுகள் போன்ற பிரச்சினைகள் ஆணையத்திடம் வலுவாக முன்வைக்கப்படுவதை ஊழியர் சங்கங்கள் உறுதி செய்ய விரும்புகின்றன. அதற்கு இந்தக் கூட்டம் அவசியமானதாக பார்க்கப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழு பற்றிய முக்கிய ஒரு புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு பற்றிய பரபரப்பு சமீப காலங்களில் அதிகரித்துள்ளது. டெல்லியில் நடைபெறும் தேசிய மத்திய ஊழியர் கவுன்சிலின் (NC-JCM) முக்கிய கூட்டத்தில் ஊழியர் அமைப்புகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளன.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாகர், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் என பல வித முக்கிய கோரிக்கைகள் இந்த கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்படும். இவை குறித்த விவாதங்கள் நடக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக இருக்கலாம். 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் தற்போது 2.57 ஃபொட்மென்ட் ஃபாக்டர் நடைமுறையில் உள்ளது. அதை 3.35 ஆக அதிகரிக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கம் இந்தக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டால், ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காணலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஊழியர்கள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் மட்டுமல்லாமல், வருடாந்திர சம்பள உயர்வு விகிதத்திலும் 3% முதல் 7% வரை அதிகரிப்பு கோரக்கூடும். இது சீரான ஊதிய ஏற்றத்திற்கு வழுவகுக்கும் என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது.
ஊழியர்கள் தரப்பிலிருந்து குடும்ப அலகு தொடர்பான முக்கிய கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, இது குடும்ப அலகு 3 ஆகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் அதை 5 ஆக அதிகரிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் ஊழியர்களுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கும் என்றும், அவர்களின் அடிப்படை சம்பளம் 66% வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் ஊழியர் அமைப்புகள் கூறுகின்றன.
பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் பிற துறைகளில் உள்ள ஊழியர்கள் ஏற்கனவே தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஓருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றை நீக்கி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுப்பது பற்றிப் பேசியுள்ளனர்.
கூடுதலாக, ஓய்வு பெறும் போது விடுப்பு பணமாக்கலை, அதாவது லீவ் என்காஷ்மெண்டுக்கான வரம்பை 300 நாட்களில் இருந்து 400 நாட்களாக அதிகரிக்கவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் CGHS சலுகைகள் இல்லாத இடங்களில் வசிக்கும் ஊழியர்களுக்கு நிலையான மருத்துவப் படியை மாதத்திற்கு ₹1,000 இலிருந்து ₹20,000 ஆக அதிகரிக்கவும் கோரிக்கைகள் வைக்கப்படலாம்.
தேசிய அஞ்சல் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (FNPO), ஒற்றை சீரான பெருக்கிக்கு பதிலாக பல-நிலை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்துள்ளது. இந்த திட்டம் நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்தின் தேவைகளின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச வாழ்க்கை ஊதியத்தைக் கணக்கிடும் அக்ராய்டு சூத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முன்மொழியப்பட்ட பிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்கள்: நிலைகள் 1 முதல் 5: 3.00 / நிலைகள் 6 முதல் 12: 3.05 முதல் 3.10 வரை / நிலைகள் 13 முதல் 15: 3.05 முதல் 3.15 வரை / நிலைகள் 16 முதல் 18: 3.25 வரை
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.