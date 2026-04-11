8வது ஊதியக்குழு குஷியான அப்டேட்: 24% - 30% சம்பள உயர்வு, அசத்தலான ஓய்வூதிய உயர்வு

8th Pay Commission Latest News: அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் புதிய சம்பள மறுசீரமைப்பு நடைபெற்று வருகிறது. 8வது ஊதியக் குழு இதன் முன்னணியில் உள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு, அதன் செயல்பாடுகள், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு மற்றும் சமீபத்திய தகவல்கள் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழு என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் ராணுவத்தினரின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை மறுசீரமைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசு குழுவாகும். இந்த மறுசீரமைப்புகளால் பங்களிப்புகள், ஓய்வூதியப் பலன்கள் மற்றும் அரசு செலவினங்களில் ஏற்படும் பரந்த தாக்கங்களைக் கவனிப்பதும் இந்தக் குழுவின் பொறுப்பாகும்.
8வது மத்திய ஊதியக் குழு, 2025 ஜனவரி 17 அன்று மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது. இது 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் தலைவராக முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் உள்ளார். பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினரும், நிதித்துறையின் நிரந்தரப் பேராசிரியருமான புலக் கோஷ், இக்குழுவின் உறுப்பினராகவும், முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியான பங்கஜ் ஜெயின், உறுப்பினர்-செயலராகவும் உள்ளனர்.
8வது ஊதியக்குழு, அமைச்சகங்கள், தொழிலாளர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அதுபோன்ற பிற பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துக்களையும் உள்ளீடுகளையும் சேகரிக்கிறது. இந்த உள்ளீடுகள் சேகரிக்கப்பட்டவுடன், இக்குழு தனது இறுதிப் பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கு முன்பு, சம்பளக் கட்டமைப்புகள், ஓய்வூதிய சூத்திரங்கள் மற்றும் படிமுறை வடிவங்களை ஆய்வு செய்கிறது. 2026 மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில், இக்குழு முறைசார்ந்த குறிப்பாணை சமர்ப்பிப்புகளைத் தொடங்கி, பங்குதாரர்களுடனான கலந்தாலோசனைகளைத் திட்டமிட்டது. இதில் 2026 ஏப்ரல் 24 அன்று டேராடூனில் நடைபெறவிருந்த கூட்டமும் அடங்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் யாவை? ஊதியத் திருத்தங்கள், ஓய்வூதியத் திருத்தங்கள், படிகளை முறைப்படுத்துதல், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பற்றிய முடிவு மற்றும் அது தொடர்பான பிற பிரச்சினைகள் ஆகியவை கலந்தாய்வு மற்றும் விவாதத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகும்.
7வது ஊதியக் குழு (2016) 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அறிமுகப்படுத்தியது. 6வது ஊதியக் குழு (2006) 1.86 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தப் போக்கைக் கருத்தில் கொண்டு, 8வது ஊதியக் குழுவும் அதே அடிப்படை சூத்திரத்தைப் பின்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் நாட்டின் தற்போதைய பணவீக்கம் மற்றும் நிதி நிலைமைகளின் அடிப்படையில் அதிக திருத்தம் செய்யப்படும்.
எளிமையாகச் சொல்வதானால், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது பழைய அடிப்படை ஊதியத்தை, திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியமாக மாற்றும் ஒரு பெருக்கிக் காரணி (multiplier) ஆகும். இக்காரணியின் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், ஊதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் ஏற்படும் உயர்வு மிகத் தீவிரமாக இருக்கும். இது வருங்கால வைப்பு நிதிப் பங்களிப்புகள், பணிக்கொடை (Gratuity) சார்ந்த கணக்கீடுகள் மற்றும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் தொடர்புடைய பிற ஓய்வுக்காலப் பலன்களையும் பாதிக்கிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.60 முதல் 2.85 வரையிலான வரம்பில் இருந்தால், ஊதியங்கள் 24% முதல் 30% வரை உயரக்கூடும். இதன் மூலம், தற்போது ₹20,000 முதல் ₹22,000 வரையிலான வரம்பில் உள்ள அடிப்படை ஊதியம், தோராயமாக ₹46,600 முதல் ₹57,000 வரை உயரக்கூடும்.
திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியமானது பொதுவாகப் புதிய அடிப்படை ஊதியக் கட்டமைப்பையே பின்பற்றுவதால், ஓய்வூதியதாரர்களும் விகிதாசார அடிப்படையில் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. தற்போது சுமார் ₹9,000 ஆக உள்ள குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், இறுதிப் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றங்களைப் பொறுத்து, ₹22,500 முதல் ₹25,200 வரை கணிசமாக உயரக்கூடும். இதனால், ஓய்வூதியம் தொடர்பான திருத்தங்கள் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் முடிவுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றன.
8வது ஊதிய ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை https://8cpc.gov.in/ என்ற முகவரியில் அணுகலாம். சமீபத்திய தகவல்கள், அறிவிப்புகள் மற்றும் கலந்தாய்வு தொடர்பான ஆவணங்களை அறிந்துகொள்வதற்கான முதன்மையான ஆதாரங்களில் ஒன்றாக இந்த இணையதளம் திகழ்கிறது. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின்படி, மிகச் சமீபத்திய மூன்று அறிவிப்புகள் பின்வருமாறு:
1) ‘எட்டாவது மத்திய ஊதியக் குழுவில் ஆலோசகர்களை நியமிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை அழைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்’ 2026 ஏப்ரல் 10 அன்று வெளியிடப்பட்டன. இதுவே மிகச் சமீபத்திய நிகழ்வாகும். 2) இரண்டாவது மிகச் சமீபத்திய நிகழ்வாக, எட்டாவது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான ஆலோசகர்களை நியமிப்பதற்கு, 2026 ஏப்ரல் 10 அன்று இக்குழு விண்ணப்பங்களை அழைத்தது. 3) மூன்றாவது மிகச் சமீபத்திய அறிவிப்பு, 2026 ஏப்ரல் 24 அன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலம், டேராடூனுக்கு மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பயணம் தொடர்பானது ஆகும். இதற்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி 2026 ஏப்ரல் 10 ஆக இருந்தது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.