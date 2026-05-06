8வது ஊதியக்குழு: 283% சம்பள உயர்வு, மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியம்... இதுதான் காரணம்

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹69,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இதை பற்றி இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு! 8-வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹69,000 ஆகவும், ஓய்வூதியதாரர்களின் அடிப்படை ஓய்வூதியம் ₹34,470 ஆலவும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹69,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. தற்போது, 7-வது ஊதியக் குழுவின்படி, இந்த ஊதியம் ₹18,000 ஆக உள்ளது. இந்த கோரிக்கைக்கான அடிப்படை என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் கோரி வருகின்றனர். இந்தக் கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் சுமார் 283% வரை உயர்வு ஏற்படக்கூடும். 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பணவீக்கம், குடும்ப அலகு என பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் கோரப்படுகின்றது.
முன்மொழியப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அமலுக்கு வந்தால், ஊதியத்தில் மட்டுமல்லாமல் ஓய்வூதியத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்படும். தற்போது ₹9,000 ஆக உள்ள குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், ₹34,470 ஆக உயரக்கூடும். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.
தற்போதைய பணவீக்க நிலைகள் மற்றும் கல்வி, சுகாதாரச் சேவைகளுக்கான உயர்ந்து வரும் செலவுகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, தற்போது வழங்கப்படும் ஊதியம் போதுமானதாக இல்லை என்று ஊழியர் பிரதிநிதிகள் வாதிடுகின்றனர். மேலும், இணையம், மொபைல் தரவு (mobile data) மற்றும் போக்குவரத்து தொடர்பான செலவுகள் இனி ஆடம்பரச் செலவுகள் அல்ல, மாறாக அவை வாழ்க்கையின் அத்தியாவசியத் தேவைகளாக மாறிவிட்டன. ஆகையால், ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வு அவசியம் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.
வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை, தற்போதுள்ள 3%-லிருந்து 6% ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் போக்குவரத்துப்படியை உயர்த்துவதற்கான கோரிக்கையுடன் கூடுதலாக, ரயில்வே மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான 'இடர் படி' (Risk Allowance) தொகையை மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய ஓய்வூதிய முறைக்கு பதிலாக, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் இக்கூட்டத்தில் எழுப்பப்பட்டது. ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை செயல்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்கத் தவறும் வகையில், தற்போது அகவிலைப்படி (DA) வளர்ச்சியின் விகிதம் குறைவாக இருப்பதால், ஆணையமே இயல்பாகவே குறைந்தபட்சம் 4% அகவிலைப்படி வளர்ச்சி விகிதத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள 49 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஊதியம், ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் பிற பணி நிலைமைகள் தொடர்பான பரிந்துரைகளை வகுக்கும் பணியில் 8-வது ஊதியக் குழு தற்போது ஈடுபட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவில் பல நன்மைகளை அடையக்கூடும். ஓய்வூதிய உயர்வு, கம்யூடட் பென்ஷன், கூடுதல் ஓய்வூதியம், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் என பல நன்மைகள் அவர்களுக்கு காத்திருக்கின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.