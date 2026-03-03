8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் குடும்ப அலகு, எகிறப்போகும் அடிப்படை சம்பளம்

8th Pay Commission Family Unit: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் 66% அதிகரிக்கிறதா? இதற்கான காரணம் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் குடும்ப அலகை 3 -இலிருந்து 5 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குடும்ப அலகு என்றால் என்ன? இது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது? அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு பல வித கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இவற்றில் மிக முக்கிய கோரிக்கையாக கருதப்படும் குடும்ப அலகு நீட்டிப்பு பற்றியும், அதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஊழியர் சங்கங்கள் குடும்ப அலகை நீட்டிப்பது பற்றி 8வது ஊதியக்குழுவிடம் வைத்துள்ள கோரிக்கை ஊழியர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இது அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அடிப்படை சம்பளக் கணக்கீட்டில் 66 சதவீத அதிகரிப்பு ஏற்படுவதோடு, குறைந்தபட்ச ஊதியம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் கடுமையான மாற்றமும் ஏற்படலாம்.
ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு தற்போது 3 ஆகவுள்ளது. இதில் ஊழியரின் பெற்றோர் கணக்கில் கொள்ளப்படுவதில்லை. ஆனால், சார்பு பெற்றோரைச் சேர்த்து, குடும்ப அலகு 3 இலிருந்து 5 ஆக விரிவாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோருகின்றன. குறைந்தபட்ச சம்பளம் சார்பு அலகுகளின் எண்ணிக்கையின் நேரடி மடங்குகளாகக் கணக்கிடப்படுவதால், குடும்ப அலகுகளை 3 இலிருந்து 5 ஆக அதிகரிப்பது கணித ரீதியாக அடிப்படை கணக்கீட்டு மதிப்பில் 66.67 சதவீதம் அதிகரிக்கும். குடும்ப அலகு 5 ஆக அங்கீகரிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பள அளவுகோல் கோட்பாட்டளவில் 66 சதவீதம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் கூறுகின்றன.
7வது ஊதியக் குழு ஊழியர், மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளை உள்ளடக்கிய 3 நுகர்வு அலகுகளின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைக் கணக்கிட்டது. இந்தக் கணக்கீடு டாக்டர் வாலஸ் அய்கிராய்டின் சூத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது ஊட்டச்சத்து தேவை (ஒரு பெரியவருக்கு 2,700 கலோரிகள்), ஆடைத் தேவை (வருடத்திற்கு 72 கெஜம்) மற்றும் வீட்டுச் செலவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை ஊதியத்தை தீர்மானிக்கிறது. ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு அடிப்படை மற்றும் கண்ணியமான வாழ்க்கைத் தரத்தைத் தக்கவைக்க எவ்வளவு பணம் தேவை என்பதைத் தீர்மானிப்பதே இதன் யோசனையாக இருந்தது.
கடுமையாக உயர்ந்துள்ள வாழ்க்கைச் செலவை சரிசெய்ய குடும்ப அலகு விரிவாக்கத்தை ஊழியர் சங்கங்கள் கோருகின்றன. பல அரசு ஊழியர்கள் தங்களைச் சார்ந்த பெற்றோரை ஆதரிப்பதாகவும் தொழிற்சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. தற்போதைய 3-அலகு மாதிரி உண்மையான வீட்டு கட்டமைப்புகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்று தொழிற்சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
பணவீக்கத்தால் சரிசெய்யப்பட்ட கணக்கீடுகள் வெறும் சம்பள உயர்வுகளை மட்டும் கோருவதில்லை, கட்டமைப்பு ரீதியான திருத்தத்தை மட்டுமே கோருகின்றன என்று தொழிற்சங்கங்கள் கூறுகின்றன. வழக்கமான மாற்றங்களைச் செய்வதற்குப் பதிலாக, 8வது ஊதியக்குழு அடிப்படை ஊதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
குடும்ப விரிவாக்கம் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கும்? 7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் தற்போது ரூ.18,000 ஆகும். அடிப்படை ஊதியம் கணிசமாக உயர்ந்தால், முழு சம்பள மேட்ரிக்ஸும் உயரும். அதிக நுகர்வு அலகுகள் மற்றும் பணவீக்கத்தைக் காரணம் காட்டி, 3.25 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஃபிட்மென்ட் காரணியை தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. அர்த்தமுள்ள நிதி முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்வதற்காக, தற்போதைய 3 சதவீதத்திலிருந்து 7 சதவீதமாக ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை அதிகரிக்கவும் தொழிற்சங்கங்கள் கோருகின்றன. NPS மற்றும் UPS ஐ ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை முழுமையாக மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
5-யூனிட் சூத்திரத்திற்கான கோரிக்கை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அதே அளவு முக்கியமானது. அடிப்படை ஓய்வூதியம் கடைசியாக பெறப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்தில் 50 சதவீதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. 5-யூனிட் சூத்திரத்தின் காரணமாக புதிய அடிப்படை சம்பளம் அதிகரித்தால், ஓய்வூதியங்கள் தானாகவே விகிதாசார ஊக்கத்தைப் பெறும்.
தேசிய கவுன்சில் (பணியாளர்கள் பக்கம்) - கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) வரைவுக் குழு, ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான கோரிக்கைகளின் ஒருங்கிணைந்த குறிப்பாணையை இறுதி செய்ய தேசிய தலைநகரில் ஒரு வார கால அமர்வைக் கூட்டியுள்ளது. இப்போது, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய விவாதங்கள் தீவிரமடைந்து வருவதால், கூர்மையாக உயர்ந்துள்ள வாழ்க்கைச் செலவை சரிசெய்ய குடும்ப அலகை விரிவுபடுத்த ஊழியர் சங்கங்கள் முன்மொழிகின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.