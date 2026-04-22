4th-7th CPC: ரூ.4,500 டு ரூ.1.15 லட்சம், அதிரடி ஓய்வூதிய உயர்வு... 8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு?

8th Pay Commission Pension News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கு முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் ஓய்வூதிய உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள், 7வது ஊதியக் குழுவின் (7th CPC) பரிந்துரைகளின்படி தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்று வருகின்றனர். 7-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளின்படி, ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹9,000 ஆகவும், அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் சுமார் ₹1,15,650 ஆகவும் உள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டில் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை (CPC) அமைப்பதற்கான முன்மொழிவுக்கு, மத்திய அமைச்சரவை சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களும், விரைவில் ஓய்வு பெற இருப்பவர்களும், இந்த 8வது ஊதியக் குழுவின் அறிவிப்பால் பயனடைய உள்ளனர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்துவதற்குப் பரிந்துரைப்பதுடன், தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ஓய்வூதியத்தையும் உயர்த்துவதற்கும் 8-வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசுப் பணியாளர்கள், 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்று வருகின்றனர்.
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி, ஓய்வுபெற்ற பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹9,000 ஆக உள்ளது. அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் சுமார் ₹1,15,650 ஆகும். எனினும், இந்த நிலை எப்போதும் இப்படியே இருந்ததில்லை.
4-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹350-லிருந்து ₹9,000-ஆக, அதாவது சுமார் 2300 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம், 4-வது ஊதியக் குழுவின் காலத்தில் வெறும் ₹4,500-ஆக இருந்த நிலையில், 7-வது ஊதியக் குழுவின் காலத்தில் ₹1.15 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.
4-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹375-ஆகவும், அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ₹4,500-ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், 5-வது ஊதியக் குழு இந்த அளவை மேலும் உயர்த்தி, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹1,275-ஐயும், அதிகபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹15,000-ஐயும் பரிந்துரைத்தது.
6-வது ஊதியக் குழு, குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியங்களை முறையே ₹3,500 மற்றும் ₹45,000-ஆக உயர்த்தியது. 7-வது ஊதியக் குழு இந்த ஓய்வூதியத் தொகைகளை மேலும் உயர்த்தியது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு வந்த ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை 2.57 மடங்காக உயர்த்துவதற்கு 7-வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைத்தது. இதன் விளைவாக, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹3,500-லிருந்து ₹9,000-ஆகவும் (₹3,500 x 2.57), அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ₹45,000-லிருந்து ₹1,15,650-ஆகவும் (₹45,000 x 2.57) உயர்ந்தன.
4-வது ஊதியக் குழுவில் குறைந்தபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.375 ஆகவும் அதிகபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.1,250 ஆகவும் இருந்தன. 5-வது ஊதியக் குழுவில் குறைந்தபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.1,275 ஆகவும் அதிகபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆகவும் இவை உயர்ந்தன. 6-வது ஊதியக் குழுவில் குறைந்தபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.3,500 ஆகவும், அதிகபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.27,000 ஆகவும் இவை ஏற்றம் கண்டன. தற்போது 7வது ஊதியக் குழுவில் குறைந்தபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆகவும் அதிகபட்ச குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.69,390 ஆகவும் உள்ளது.
6வது ஊதியக் குழு, கடைசி ஊதியத்தில் 50% அல்லது (கடந்த 10 மாதங்களுக்கான) சராசரி ஊதியம், இவற்றில் எது அதிகப் பயனளிக்கிறதோ அதற்கேற்ப ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடப் பரிந்துரைத்திருந்தது. மேலும், 33 ஆண்டுகள் தகுதிப் பணியிலிருந்து ஓய்வூதியத்தைப் பிரிக்கவும் அது பரிந்துரைத்தது. 6வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைத்ததற்கு அப்பால், ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதங்களில் எந்த உயர்வையும் 7வது ஊதியக் குழு முன்மொழியவில்லை. காலப்போக்கில், மறைந்த மத்திய அரசுப் பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடும்ப ஓய்வூதியமும் கணிசமான அளவில் உயர்ந்துள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.