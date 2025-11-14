8வது ஊதியக்குழு: லெவல்1-6 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான செய்தி, எகிறப்போகும் மாத சம்பளம்

8th Pay Commission Latest News: லெவல் 1 முதல் லெவல் 6 வரையிலான ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம். இவர்களுக்கு அதிக நன்மைகள். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் தாக்கம் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களையும் 60 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களையும் நேரடியாகப் பாதிக்கும். லெவல் 1 முதல் லெவல் 6 வரை உள்ள ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும். கணக்கீடுகளை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
7வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2016 அன்று அமலுக்கு வந்தது. அதே 10 ஆண்டுகால விதிப்படி, 8வது ஊதியக் குழுவை ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்த வேண்டும். அதன் பரிந்துரைகள் தற்போது வரைவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அரசாங்கத்திடம் குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும் அதன் நன்மைகளின் அரியர் தொகை ஜனவரி 2026 முதல் கிடைக்கும்.
7வது ஊதியக் குழு 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயித்தது. இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பல மதிப்பீடுகள் இப்போது வெளிவந்துள்ளன. 8வது உதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92, 2.08 அல்லது 2.86 ஆக இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும், நிதி அமைச்சக வட்டாரங்களும் நிபுணர்களும் 1.92 என்பது மிகவும் யதார்த்தமான மற்றும் நடைமுறைக்கு ஒத்துப்போகும் எண்ணிக்கையாக இருக்கும் என நம்புகின்றனர்.
1.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கபட்டால், தற்போதைய குறைந்தபட்ச சம்பளமான ₹18,000 நேரடியாக ₹34,560 ஆக அதிகரிக்கும். அதாவது லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக 92% சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். மற்ற லெவல் (2 முதல் 6 வரை) ஊழியர்களுக்கும் இதேபோன்ற அதிகரிப்பு கிடைக்கும்.
புதிய சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், பழைய அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி தொகை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டும். அதாவது புதிய அகவிலைப்படி ஜனவரி 2026 முதல் பூஜ்ஜியத்தில் தொடங்கி அதன் பிறகு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை (ஜனவரி மற்றும் ஜூலை) திருத்தப்படும். தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியை பெறுகின்றனர். 8வது சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் இது அவர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படும். இதனால் ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கும், ஆனால் அகவிலைப்படி 0% ஆகும். HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) மற்றும் TA (போக்குவரத்து கொடுப்பனவு) ஆகியவை புதிய அடிப்படை சம்பளத்தின் படி மீண்டும் தீர்மானிக்கப்படும்.
8வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நம்பிக்கையைத் தரும். தற்போதைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹9,000 ஆக உள்ளது. இது 8வது சம்பளக் குழு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு ₹15,000 முதல் ₹20,000 வரை உயரக்கூடும். மேலும், அதிகரித்த அடிப்படை சம்பளம் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக இருக்கும், இது ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வருமானத்தை முன்பை விட அதிகமாக்கும்.
சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் வெவ்வேறு தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும். இந்த முறை, சம்பள மேட்ரிக்ஸின் நிலை 1 முதல் 6 வரையிலான ஊழியர்களுக்கு - அதாவது எழுத்தர்கள், உதவியாளர்கள், தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் மற்றும் ஜூனியர் கிரேடு அதிகாரிகளுக்கு - மிகப்பெரிய நன்மைகள் இருக்கும். அதிக ஊதிய தரங்களில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கான சதவீத உயர்வு சற்று குறைவாக இருக்கலாம்.
சம்பள உயர்வுகளுடன், பணி ஓய்வுக்கு பிறகான சலுகைகளும் மேம்படும். பணிக்கொடை வரம்புகள் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்புகள் அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அடிப்படை சம்பளம் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகும் போது, பணிக்கொடை மற்றும் பிஎஃப் இரண்டிற்கும் பங்களிப்புகள் தானாகவே அதிகரிக்கும். இது ஊழியர்களின் நிதி பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
சம்பள ஆணையத்தை செயல்படுத்துவது ஊழியர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், பொருளாதாரத்திற்கும் பெரும் ஊக்கத்தை அளிக்கும். அரசு ஊழியர்களுக்கான வருமானம் அதிகரிப்பது நுகர்வோர் செலவினங்களை அதிகரிக்கிறது. இது சந்தை மற்றும் தொழில்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கிறது. எனவே, இந்த சீர்திருத்தம் அரசாங்கத்திற்கு பொருளாதார ஊக்கமளிப்பதாகவும் இருக்கும்.
அனைத்து தரவுகளையும் பகுப்பாய்வு செய்ய அரசாங்கம் ஆணையத்திற்கு 15 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. அதன் பரிந்துரைகள் 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் செயல்படுத்தும் தேதி ஜனவரி 1, 2026 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு அறிக்கையை பரிசீலித்த பிறகு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.