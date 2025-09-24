8th Pay Commission Salary Hike: 7வது ஊதியக்குழுவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சம்பள மேட்ரிக்ஸ் மிகவும் எளிமையாகவும் புரிந்துகொள்ள எளிதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆகையால், அதில் சில மாற்றங்களை மட்டும் செய்து, மற்றவற்றை அப்படியே வைத்துக்கொள்ள அரசுக்கு திட்டம் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
7வது ஊதியக்குழுவின் பே மேட்ரிக்ஸ் தெளிவாக இருப்பதால், இந்த முறையும் அரசாங்கம் அதையே பின்பற்றலாம் என கூறப்படுகின்றது. இது ஒரு புதிய பே மேட்ரிக்சை உருவாக்கும் தொந்தரவைத் தவிர்க்க உதவும். முன்மொழியப்பட்ட 1.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுத்தப்பட்டால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் ₹34,000 ஐ விட உயரும்.
8வது ஊதியக்குழு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அமைக்கப்படவில்லை. 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுவதால், 8வது ஊதியக்குழு 2026 ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், இதில் தாமதம் ஆகும் என தோன்றுகிறது. எனினும், ஜனவரி 2026 ஊழியர்கள் திருத்தப்பட்ட சம்பளம் மற்றும் பிற நன்மைகளுக்கான நிலுவைத் தொகையை பெறுவார்கள்.
தற்போது, பணியில் இருக்கும்போது மரணம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் தொகை மிகக் குறைவு. குடும்பத்திற்கு போதுமான நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக 8வது ஊதியக் குழு இந்தக் காப்பீட்டை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சம்பள உயர்வுடன், புதிய அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் HRA மற்றும் TA தானாகவே மீண்டும் கணக்கிடப்படும். நகர வகையைப் பொறுத்து HRA அடுக்கு மாறுபடும் (X, Y, Z), மேலும் TA கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கலாம்.
ஊதிய நிலைகளை இணைப்பது எளிதான பதவி உயர்வுகளுக்கும், அதிக சம்பள உயர்வுக்கும் வழிவகுக்கும். இந்த முறை சில ஊதிய நிலைகள் இணைக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் உள்ளன. உதாரணமாக: லெவல் 1+2 = புதிய நிலை A / லெவல் 3+4 = புதிய நிலை B / லெவல் 5+6 = புதிய நிலை C. இது நடந்தால், கீழ் மட்டங்களில் உள்ள ஊழியர்களின் சம்பளம் உடனடியாக அதிகரிக்கும், மேலும் பதவி உயர்வுகளும் அடிக்கடி ஏற்படும்.
இப்போது, மிக முக்கியமான கேள்வியான, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை ஆராய்வோம். தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்: ₹18,000 / புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (எதிர்பார்க்கப்படுவது): 1.92 / புதிய அடிப்படை ஊதியம் = ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560. அதாவது அடிப்படை சம்பளத்தில் மட்டும் ₹16,560 நேரடி உயர்வு இருக்கும். அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப் படி (HRA), பயணப் படி (TA) மற்றும் பிற சலுகைகளைச் சேர்ப்பது கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தை மேலும் அதிகரிக்கும்.
இந்த முழு ஊதிய அமைப்பும் The Dr. Wallace Aykroyd Formula என்ற நன்கு அறியப்பட்ட சூத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த சூத்திரம் ஒரு சராசரி இந்திய ஊழியர் தனது அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பெற வேண்டிய குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை தீர்மானிக்கிறது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் முழு ஊதிய அளவும் அதன் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
7வது ஊதியக்குழுவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சம்பள மேட்ரிக்ஸ் மிகவும் எளிமையாகவும் புரிந்துகொள்ள எளிதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பழைய சம்பள பேண்டுகள் மற்றும் கிரேடு பே முறையின் அனைத்து சிக்கல்களையும் நீக்கியது. இந்த 18-நிலை மேட்ரிக்ஸ் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அவர்களின் சாத்தியமான அடிப்படை சம்பளத்தின் வரம்பை தெளிவாகக் காட்டியது. இப்போது, 8வது ஊதியக்குழுவிலும் இதேபோன்ற கட்டமைப்பை செயல்படுத்த அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது.
இதில் சில மாற்றங்கள் மட்டுமே இருக்கும். அதாவது, இதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் புதியதாக இருக்கும். மேலும் 8வது ஊதியக்குழுவில் சில ஊதிய நிலைகள் இணைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் பே மேட்ரிக்ஸ் இணைப்பு போன்ற சில மாற்றங்கள் மட்டும் இருக்கலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சில முக்கிய செய்திகள் உள்ளன. 8வது ஊதியக்குழு ஒரு புதிய சம்பள கணக்கீட்டு சூத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்பில்லை என்றும் 7வது ஊதியக் குழுவில் பயன்படுத்தப்படும் சம்பள மேட்ரிக்ஸ் முறைதான் 8வது சம்பளத்திற்கும் அடிப்படையாக அமையும் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.