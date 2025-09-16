8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம் ரூ.18,000 டு ரூ.51,480, ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 டு ரூ,25,740... வரப்போகும் மாஸ் அறிவிப்பு

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. கூடிய விரைவில் அவர்களுக்கு பம்பர் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவில் பல முக்கிய நன்மைகள் காத்திருக்கின்றன. அவற்றில் ஊதிய உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் மிக முக்கியமானவையாக பார்க்கப்படுகின்றன. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்னயிக்கப்பட்டால், ஊதியமும் ஓய்வூதியமும் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி! 8வது சம்பள கமிஷன் 2026 ஆம் ஆண்டு முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமல்படுத்தப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடையும். அதன் பின், அதாவது ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும்.
8வது ஊதியக்குழு இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும், அதன் பிறகு அதற்கான பணிகள் வேகம் பிடிக்கவில்லை. இப்போதுதான் இதற்கான அப்டேட்கள் மெதுவாக வரத் தொடங்கியுள்ளன. ஆகையால், இது 2026 மத்தியில் அல்லது 2027 தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதன் முழு அமலாக்கம் எப்போது நடந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான நன்மைகளின் அரியர் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ₹ 18,000 லிருந்து ₹ 51,480 ஆக உயர்த்தும் திட்டம் அரசுக்கு உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியமும் ₹ 9,000 லிருந்து ₹ 25,740 ஆக அதிகரிக்கலாம். 2.86 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், இந்த ஏற்றம் இருக்கும். இது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியைத் தரும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் என்ன? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது உங்கள் சம்பளத்தையும் ஓய்வூதியத்தையும் தீர்மானிக்கும் குணக்கம் ஆகும். 7வது ஊதியக்குழுவில் இது அது 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது சம்பள கமிஷனில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், பல நிபுணர்கள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்படும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளனர்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளமும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் 2.86 மடங்கு அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹ 18,000 என்றால், புதிய சம்பளம் ₹ 51,480 வரை எட்டலாம்.
அதேபோல், ஒரு மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரரின் தற்போதைய ஊதியம் ₹ 9,000 என்றால், அது ₹ 25,740 ஆக அதிகரிக்கலாம். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வயதான காலத்தில் மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.
லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் கிடைக்கவுள்ள அதிகரிப்பு அவர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், பணவீக்கத்தின் இந்த இக்கடான காலத்தில் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தையும் வழங்கும்.
ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்? புதிய சம்பளக் குழு அமல்படுத்தப்படுவதன் மூலம், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் அலவன்சுகள், அதாவது கொடுப்பனவுகள் மற்றும் பிற வசதிகளிலும் மாற்றம் ஏற்படக்கூடும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இந்த அதிகரிப்பு அவர்களின் வாழ்க்கையை மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் வசதியாகவும் மாற்றும். குறிப்பாக ஓய்வுக்குப் பிறகு தங்கள் நிதி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் சிரமப்படுபவர்களுக்கு இது பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.