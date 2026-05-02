8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளன் ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ.69,000 ஆக அதிகரிக்க உள்ளதா? இதற்கான அடிப்படை என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 3% ஆண்டு ஊதிய உயர்வுக்குப் பதிலாக, 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற, கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC JCM) தேசிய கவுன்சிலின் முக்கியக் கூட்டத்தின்போது, 8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் மற்றும் புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு ஆகியவை தொடர்பான விரிவான கோரிக்கைகள் அடங்கிய தொகுப்பு ஒன்று அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
ஊதியத்தில் நேரடியாக 3.83 மடங்கு உயர்வுக்கான கோரிக்கை: ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கை குறைந்தபட்ச ஊதியம் தொடர்பானது. தற்போது, 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக உள்ளது. இந்தத் தொகையை ₹69,000 ஆக உயர்த்தும் வகையில் ஒரு முன்மொழிவு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பள உயர்வை சாத்தியமாக்க, 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அரசாங்கம் இந்தக் கணக்கீட்டு முறையை ஏற்றுக்கொண்டால், ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிலான மிகப்பெரிய உயர்வு ஏற்படும்.
NC JCM -இன் செயலாளர் சிவ கோபால் மிஸ்ரா தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தின் விவாதங்கள், அடிப்படை ஊதியத்தின் மீது மட்டுமல்லாமல், படிகள் மற்றும் பதவி உயர்வுகளுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவத்தை அளித்தன. இதில் வைக்கப்பட்டுள்ள முக்கியக் கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு:
ஆண்டு ஊதிய உயர்வு: தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 3% ஆண்டு ஊதிய உயர்வுக்குப் பதிலாக, 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) உயர்வு: X, Y மற்றும் Z என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நகரங்களுக்கான வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) முறையே 40%, 35% மற்றும் 30% எனத் திருத்தி அமைக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை உள்ளது.
ஓய்வூதியச் சீர்திருத்தங்கள்: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும், ஓய்வூதியத் தொகையானது ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 67% ஆக நிர்ணயிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை உள்ளது.
பதவி உயர்வுகள்: ஒரு ஊழியரின் 30 ஆண்டுகால பணிக்காலத்தில், குறைந்தபட்சம் ஐந்து உறுதி செய்யப்பட்ட பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற முன்மொழிவுவும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர் அமைப்புகள் தங்கள் ₹69,000 குறைந்தபட்ச ஊதியக் கோரிக்கையை, ஐந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தின் அத்தியாவசியத் தேவைகள் மற்றும் தற்போதைய பணவீக்கக் குறியீட்டின் அடிப்படையில் அமைத்துள்ளன. உணவு, சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்துவது முற்றிலும் நியாயமானது என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். அரசாங்கத்தின் இறுதி ஒப்புதல் இன்னும் பெறப்படாமல் இருந்தாலும், இந்தச் செய்தி குறித்து ஊழியர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகம் நிலவுகிறது.
எனினும், ₹69,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் என்பது மிகப்பெரிய நிதிச்சுமையாக இருக்கும். இந்த சுமையை சுமக்க நிதியமைச்சகம் தயாராக இருக்குமா? அடுத்த மாதம் நடைபெறவிருக்கும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் மீதே அனைவரின் பார்வையும் பதிந்துள்ளது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.83-ஆக இல்லாமல், 2.8 முதல் 3 வரையிலான வரம்பிற்குள் அமையவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இது குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை சுமார் ₹52,000 என்ற நிலைக்கு உயர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
