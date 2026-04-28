8வது ஊதியக்குழு: ரூ.1.34 லட்சம் அடிப்படை சம்பளம்... அரசு ஆசிரியர்களின் இந்த கோரிக்கை நிறைவேறலாம்!!

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசின் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது? கோரப்பட்டுள்ள சம்பளம் ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டுகிறது. முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களூம் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகள் பல வித கோரிக்கைகளை ஊதியக்குழுவிடம் முன்வைத்துள்ளன. இந்த கோரிக்கைகளில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் சம்பள உயர்வு முக்கிய கோரிக்கைகளாக உள்ளன.
மத்திய அரசின் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு (நிலை 6) தொடக்க அடிப்படைச் சம்பளமாக ரூ. 1,34,500 வழங்க வேண்டும் என்பது 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கியக் கோரிக்கையாகும். இது தற்போதைய சம்பள அளவுகளை விட மிகவும் அதிகம். மேலும், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் நோக்கில் இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கீழ்நிலை ஊழியர்களுக்கு (நிலை 1), முன்மொழியப்பட்ட குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ. 50,000 முதல் ரூ. 60,000 வரை உள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பளம் எவ்வளவு உயரக்கூடும்? ஊழியர் அமைப்புகள் 2.62 முதல் 3.83 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை முன்மொழிந்துள்ளன, இது தற்போதைய 2.57-ஐ விட அதிகமாகும். சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என்பதை இது தீர்மானிப்பதால், இந்தக் காரணி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.
இதனுடன், ஆண்டுக்கு 6-7 சதவிகித ஊதிய உயர்வு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஆண்டுக்கு சுமார் 10% சம்பள வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
அகவிலைப்படி 50 சதவிகிதத்தை எட்டியவுடன், அதை அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியக் கோரிக்கையாகும். இந்த நடவடிக்கை மொத்த சம்பளத்தையும் ஓய்வூதியப் பலன்களையும் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். தசம அடிப்படையிலான கணக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தி அகவிலைப்படியை (DA) இன்னும் துல்லியமாகக் கணக்கிட வேண்டும் என்ற பரிந்துரையும் உள்ளது.
ஊழியர் குழுக்கள், அதிக வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் சிறந்த ஒட்டுமொத்த சலுகைகளையும் கோரியுள்ளன. வழக்கமான வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுடன், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்தக் கோரிக்கைகள் ஏன் முன்வைக்கப்படுகின்றன? பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுக்கு ஏற்ப சம்பளத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இந்தக் கோரிக்கைகள் எழுப்பப்படுகின்றன. அரசு ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக ஆசிரியர்களுக்கு, சிறந்த நிதி நிலைத்தன்மையையும் நியாயமான ஊதியத்தையும் வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும்.
ரூ. 2,000 டிஜிட்டல் படி மற்றும் விடுப்புச் சலுகைகளில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்? இணையம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, மாதம் ரூ. 2,000 புதிய டிஜிட்டல் படி கோரப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, ஆண்டுக்கு 14 தற்செயல் விடுப்புகள், 30 ஈட்டிய விடுப்புகள் மற்றும் 20 மருத்துவ விடுப்புகள் என மேம்படுத்தப்பட்ட விடுப்புச் சலுகைகளுக்கான கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் 400 நாட்கள் வரை ஈட்டிய விடுப்பை பணமாக்கிக் கொள்ளும் வசதியும் கோரப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.