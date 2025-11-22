8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் முக்கிய அம்சங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் மாறக்கூடும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission ToR: 7வது ஊதியக்குழு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு பழைய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தியது. அதில் மொபைல் போன்கள் மற்றும் இணையம் போன்றவற்றுக்கான செலவுகள் சேர்க்கப்படவில்லை. ஆனால் இப்போது இவை அத்தியாவசியமாகிவிட்டன. ஆகையால், தற்போதைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்க 8வது சம்பளக் குழுவிடம் கோரப்படுகிறது.
அரசாங்கம் சமீபத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. புதிய ஊதியக்குழுவையும் அரசாங்கம் அமைத்துள்ளது, இந்த குழுவின் பணி, ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சலுகைகளில் மாற்றங்களை பரிந்துரைப்பதாகும். அதன் குறிப்பு விதிமுறைகள் (TOR) திறமையான நபர்களை அரசாங்க வேலைகளுக்கு ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான சூத்திரம் எப்படி இருக்கும் என்பது பரிந்துரை விதிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இன்றைய பணவீக்கம் மற்றும் நவீன தேவைகளைக் கணக்கிட ஒரு புதிய, புதுப்பிக்கப்பட்ட சூத்திரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கூறுகின்றன.
தற்போது காலம் மாறிவிட்டது என்றும், அதன் காரணமாக அடிப்படை ஊதிய கணக்கீட்டிற்கான சூத்திரமும் மாற வேண்டும் என்றும் ஊழியர்கள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. இப்போது, உணவு மற்றும் உடைகளுடன், மொபைல் போன்கள், இணையம் மற்றும் டிஜிட்டல் செலவுகளும் அவசியமானதாகக் கருதப்பட வேண்டும் என ஊழியர் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. சமீபத்தில், பணியாளர்கள் தரப்பு (NC-JCM) கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு சில பரிந்துரைகளை வழங்க முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் போது, உணவு மற்றும் உடை செலவுகள் மட்டுமல்லாமல், நவீன வாழ்க்கையின் தேவைகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
இந்த செலவுகளையும் கணக்கில் சேர்த்து குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை தீர்மானிப்பதே ஊழிர்களின் உண்மையான செலவை பிரதிபலிக்கும் சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையான இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
ஊதிய கணக்கீட்டில் இவற்றை சேர்க்க பரிந்துரை உள்ளது: ஒரு சராசரி மனிதரின் தினசரி கலோரி தேவைகள், குடும்ப அளவு (நபர்களின் எண்ணிக்கை), உணவு மற்றும் உணவு அல்லாத பொருட்கள், ஆடை செலவுகள், அரசு ரேஷன் கடைகள் மற்றும் மாநில அரசு கூட்டுறவு கடைகளில் இருந்து வாங்கப்பட்ட பொருட்களின் உண்மையான விலைகள், பண்டிகைகள் மற்றும் திருமணங்கள் போன்ற சமூகச் செலவுகள், மொபைல் போன்கள், வைஃபை, இணையம் போன்ற இன்றைய தொழில்நுட்பத் தேவைகள்.
7வது ஊதியக் குழுவின் TOR கிட்டத்தட்ட இப்படித்தான் இருந்தது. இருப்பினும், அந்த நேரத்தில், குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான பழைய விதியான 1957 இந்திய தொழிலாளர் மாநாடு (ILC) சூத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் அவர், அவரது மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று ILC விதிகள் கூறுகின்றன. ஆனால் 8வது ஊஹியக்குழுவில் குடும்ப அலகை பெரிதாக்கி அதில் ஊழியரின் பெற்றோரையும் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது.
7வது ஊதியக்குழுவில் சம்பளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள தேவைகளில் தானியங்கள் (அரிசி/கோதுமை), பருப்பு வகைகள், பச்சை காய்கறிகள், பச்சை காய்கறிகள், பிற காய்கறிகள், பழங்கள், பால், சர்க்கரை/வெல்லம், எண்ணெய், இறைச்சி, மீன், முட்டை, சோப்பு, ஆடை, எரிபொருள், மின்சாரம், தண்ணீர், வீட்டுச் செலவுகள், திருவிழா மற்றும் திருமணச் செலவுகள், திறன் பயிற்சி மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகியவை அடங்கும்.
7வது ஊதியக்குழு "தேவை அடிப்படையிலான" ஊதியத்தை பரிந்துரைத்தது. அதாவது இது ஒரு நபரின் தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த அணுகுமுறை கண்ணியமான வாழ்க்கையை வழங்குவதற்கு பொருத்தமானது. இந்த ILC சூத்திரத்தில் மொபைல் போன்கள், இணையம், வைஃபை மற்றும் ஆன்லைன் படிப்பு அல்லது வேலைக்குத் தேவையான விஷயங்கள் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பத் தேவைகள் இல்லை. இவை இப்போது அத்தியாவசியமாகிவிட்டதால், 8வது ஊதியக்குழுவில் இவற்றையும் சேர்க்குமாறு ஊழியர் சங்கங்கள் கேடுக்கொண்டுள்ளன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.